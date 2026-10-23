Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

Eesti naiskond alustab novembri keskel 2029. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja. 14. novembril kohtutakse võõrsil Põhja-Makedooniaga ning 17. novembril võõrustatakse Tallinnas Rumeeniat.

Eesti naiste korvpallikoondise peatreener Toomas Annuk nimetas 22 mängijat, kes kuuluvad kandidaatide nimekirja valikmängudeks Põhja-Makedoonia ja Rumeenia vastu.

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