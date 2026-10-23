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Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

Korvpalli Eesti koondis
Eesti naiste korvpallikoondis
Eesti naiste korvpallikoondis Autor/allikas: Marita Brigitta Mones
Korvpalli Eesti koondis

Eesti naiste korvpallikoondise peatreener Toomas Annuk nimetas 22 mängijat, kes kuuluvad kandidaatide nimekirja valikmängudeks Põhja-Makedoonia ja Rumeenia vastu.

Eesti naiskond alustab novembri keskel 2029. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja. 14. novembril kohtutakse võõrsil Põhja-Makedooniaga ning 17. novembril võõrustatakse Tallinnas Rumeeniat.

Eesti naiste korvpallikoondise kandidaadid

Anna Gret Asi | Royal Castors Braine (BEL)
Marie Anette Sepp | A.S. Vicenza (ITA)
Johanna Eliise Teder | Joventut Badalona (ESP)
Emma-Mia Küttis | LCC International University (LTU)
Kätlin Kangur | University of Idaho (USA)
Laura Liisa Grünmann | TTT Riga (LAT)
Sofia Kosareva | CD Zamarat (ESP)
Sille-Liis Mölder | Texas A&M Corpus Christi (USA)
Anna Maria Tamberg | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
Keandra Koorits | Pepperdine University (USA)
Lisandra Vetesina | University of South Florida (USA)
Mailis Pokk | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
Anastassia Froljonok | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
Kadri-Ann Lass | SBŠ Ostrava (CZE)
Marta Eleri Jaama | Columbia University (USA)
Lisa Sirgi | Capital Courts Academy (CAN)
Jessica Ristimets | TTÜ Korvpallikool
Anete Elisabeth Adler | University of Colorado (USA)
Nora-Liis Veisberg | TTÜ Korvpallikool
Bia Aller | Smit Roma Centro (ITA)
Emma Pärn | Rapla Korvpallikool
Helena Lüll | Tallinna Spordiakadeemia

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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