Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks
Eesti naiste korvpallikoondise peatreener Toomas Annuk nimetas 22 mängijat, kes kuuluvad kandidaatide nimekirja valikmängudeks Põhja-Makedoonia ja Rumeenia vastu.
Eesti naiskond alustab novembri keskel 2029. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja. 14. novembril kohtutakse võõrsil Põhja-Makedooniaga ning 17. novembril võõrustatakse Tallinnas Rumeeniat.
Eesti naiste korvpallikoondise kandidaadid
Anna Gret Asi | Royal Castors Braine (BEL)
Marie Anette Sepp | A.S. Vicenza (ITA)
Johanna Eliise Teder | Joventut Badalona (ESP)
Emma-Mia Küttis | LCC International University (LTU)
Kätlin Kangur | University of Idaho (USA)
Laura Liisa Grünmann | TTT Riga (LAT)
Sofia Kosareva | CD Zamarat (ESP)
Sille-Liis Mölder | Texas A&M Corpus Christi (USA)
Anna Maria Tamberg | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
Keandra Koorits | Pepperdine University (USA)
Lisandra Vetesina | University of South Florida (USA)
Mailis Pokk | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
Anastassia Froljonok | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
Kadri-Ann Lass | SBŠ Ostrava (CZE)
Marta Eleri Jaama | Columbia University (USA)
Lisa Sirgi | Capital Courts Academy (CAN)
Jessica Ristimets | TTÜ Korvpallikool
Anete Elisabeth Adler | University of Colorado (USA)
Nora-Liis Veisberg | TTÜ Korvpallikool
Bia Aller | Smit Roma Centro (ITA)
Emma Pärn | Rapla Korvpallikool
Helena Lüll | Tallinna Spordiakadeemia
Toimetaja: Kristjan Kallaste