USA GP esimesel vabatreeningul oli nobedaim Leclerc

29-aastane Leclerc parimaks ringiajaks jäi Circuit of the Americas ringrajal 1.36,052. Monaco mees edestas Max Verstappenit (Red Bull) 0,084 ning Lando Norrist (McLaren) 0,245 sekundiga.

Sekundi sisse mahtusid veel Mercedese piloodid George Russell (+0,326) ja Kimi Antonelli (+0,481), Lewis Hamilton (Ferrari; +0,503), Oscar Piastri (McLaren; +0,734) ning Gabriel Bortoleto (Audi; +0,943).

Antonelli on kasvatanud üldarvestuses edu enam kui sajapunktiliseks ning 20-aastasel itaallasel on võimalus sel nädalavahetusel Texases MM-tiitel kindlustada. Selleks peab ta sõidu võitma ning lootma, et Lewis Hamilton saab kehvema koha kui neljas ning Russel kehvema koha kui kaheksas. Antonelli on kuus etappi enne hooaja lõppu kogunud 340 punkti, Russell on 238 punktiga teine ja Hamilton 229 punktiga kolmas. Esikolmikust kaugele ei jää 221 punkti kogunud Verstappen ning 215 punkti kogunud Leclerc.

Teine vabatreening peetakse Eesti aja järgi öösel vastu laupäeva ning kolmas laupäeva õhtul. Kvalifikatsioon saab alguse laupäeva keskööl ning põhisõit pühapäeval kell 22.