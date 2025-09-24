X!

Itaalia suur olümpialootus võitleb ajaga

Mäesuusatamine
Federica Brignone.
Federica Brignone. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Mäesuusatamine

Aprillikuus raskelt vigastada saanud naiste mäesuusatamise MK-sarja valitsev võitja Federica Brignone kahtleb tõsiselt oma osalemises poole aasta pärast toimuvatel kodustel taliolümpiamängudel.

35-aastane Brignone murdis aprillikuus Itaalia meistrivõistlustel kukkumise tagajärjel mõlemad jalaluud ning vajas kahte suurt operatsiooni. "Mõnel sportlasel on sarnasest vigastusest taastumine võtnud kaks aastat. Millal mina jälle suusatada ja võistelda saan, seda ma ei oska veel öelda," rääkis itaallaste olümpialootus Il Corriere della Serale.

Kolmekordne olümpiamedalist paranes mitu kuud Torino Juventuse jalgpalliklubile kuuluvas kliinikus ning taastusravi jooksul võttis temaga ühendust Austria mäesuusatipp Nina Ortlieb, kes on oma karjääri jooksul läbinud 20 operatsiooni.

"Nina andis mulle palju väga praktilisi soovitusi. Näiteks, kuidas duši all käia, kuidas juukseid pesta ja toime tulla teiste igapäevaste tegevustega, mis olid minu jaoks muutunud keeruliseks," selgitas Brignone.

"Ma ei suutnud pärast operatsioone korralikult kõndida. Ei saanud trepist üles, sest põlv oli nii tõsiselt paistes. Mõtlesin, kuidas on võimalik, et pärast nelja kuud on olukord endiselt selline? Samas oli ka hetki, kus tundsin end tugevana. Ma armastan väljakutseid."

Brignone lisas, et ühes jalas ei taastu põlve täielik liikuvus kunagi, kuid sellest hoolimata töötab ta sihikindlalt selle nimel, et kodustel olümpiamängudel starti pääseda. "Teen kõik, mis võimalik, et olümpial osaleda. Inimesed soovivad mind seal näha ja olen selle eest väga tänulik."

Milano Cortina taliolümpiamängud toimuvad 6. veebruarist kuni 22. veebruarini.

Toimetaja: Henrik Laever

16:53

mäesuusatamine

