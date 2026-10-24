SK Tapa pääses karikavõistlustel nelja hulka

Tapa ja Viimsi esimeses kohtumises jätkus pinget viimaste minutiteni. Mängu avapoolaeg lõppes 12:12 viigiga ning ka suure osa teisest poolajast püsisid meeskonnad võrdses heitluses. Otsustavatel minutitel haaras aga initsiatiivi Tapa võistkond, kes tegi Endrik Jaanise väravate toel 6:1 vahespurdi, võitis kohtumise 28:24 ning võttis korduskohtumisse kaasa neljaväravalise edu.

Reedene korduskohtumine algas tasavägiselt, aga Tapal õnnestus poolajapausiks 14:13 edu saavutada. Viimsil ei õnnestunud teisel poolajal mängu suurt muudatust tuua ning Tapa vormistas 29:27 võidu.

See tähendab, et detsembri teisel nädalavahetusel toimuvale finaalturniirile pääsesid Põlva Serviti, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, Viljandi HC/LEONHARD WEISS ning SK Tapa. Viimaste resultatiivseimad olid reedel Marcus Rättel kaheksa ning Urmas Rõuk, Kaspar Padjus ja Andre Ansip viie väravaga. HC Viimsi/Alexela poolelt tabas Georg Gustav Kont seitsmel ning Keret Kippari kuuel korral.

"Alustasime hästi, saime ilusti stardipakkudelt minema," rääkis Rättel. "Vahetustega läks rütm natukene käest, kuid garderoobis rääkisime taas asjad üle ning naasime platsile parema voolavusega. Kokkuvõttes võtsime kindla võidu ning üks hooaja väikestest eesmärkidest, finaalturniirile jõudmine, sai täidetud."