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SK Tapa pääses karikavõistlustel nelja hulka

Käsipall
Marcus Rätteli (palliga) väravad vedasid SK Tapa finaalturniirile
Marcus Rätteli (palliga) väravad vedasid SK Tapa finaalturniirile Autor/allikas: Marie-Johanna Kippar/SK Tapa
Käsipall

Eesti käsipalli karikavõistlustel selgus reedel viimane finaalturniirile pääseja, kui SK Tapa teenis HC Viimsi/Alexela üle 29:27 võidu.

Tapa ja Viimsi esimeses kohtumises jätkus pinget viimaste minutiteni. Mängu avapoolaeg lõppes 12:12 viigiga ning ka suure osa teisest poolajast püsisid meeskonnad võrdses heitluses. Otsustavatel minutitel haaras aga initsiatiivi Tapa võistkond, kes tegi Endrik Jaanise väravate toel 6:1 vahespurdi,  võitis kohtumise 28:24 ning võttis korduskohtumisse kaasa neljaväravalise edu.

Reedene korduskohtumine algas tasavägiselt, aga Tapal õnnestus poolajapausiks 14:13 edu saavutada. Viimsil ei õnnestunud teisel poolajal mängu suurt muudatust tuua ning Tapa vormistas 29:27 võidu.

See tähendab, et detsembri teisel nädalavahetusel toimuvale finaalturniirile pääsesid Põlva Serviti, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, Viljandi HC/LEONHARD WEISS ning SK Tapa. Viimaste resultatiivseimad olid reedel Marcus Rättel kaheksa ning Urmas Rõuk, Kaspar Padjus ja Andre Ansip viie väravaga. HC Viimsi/Alexela poolelt tabas Georg Gustav Kont seitsmel ning Keret Kippari kuuel korral.

"Alustasime hästi, saime ilusti stardipakkudelt minema," rääkis Rättel. "Vahetustega läks rütm natukene käest, kuid garderoobis rääkisime taas asjad üle ning naasime platsile parema voolavusega. Kokkuvõttes võtsime kindla võidu ning üks hooaja väikestest eesmärkidest, finaalturniirile jõudmine, sai täidetud."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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