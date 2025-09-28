Aigro treener on optimistlik: tema lennuoskused on juba väga head

X!

Foto: Siim Lõvi /ERR
Suusahüpete suvised Eesti meistrivõistlused Otepääl võitis Artti Aigro, kes tahab talvel teha läbilöögi maailma teravaimasse tippu. Aigro norralasest treener näeb eestlasel kõrget potentsiaali.

Eelmisel talvel teenis Aigro maailmameistrivõistlustelt 18. ja 24. koha ning jõudis MK-sarjas stabiilselt punktidele - parimaks jäi Ruka etapi viies koht, aga teise kümnesse pääses ta ka korduvalt. 26-aastane suusahüppaja tunnistab, et hing ihkab juba enamat.

"Ma olen MK-sarjas juba nii palju keerelnud, et pean need sihid enda peas natukene kõrgemale seadma, et pingutaksin ja võtaksin sportiteekonnast maksimumi," rääkis Aigro.

Aigro üks treeneritest on suvest Anders Fannemel, kellele on kuulunud mõnda aega suusahüpete lennumäe maailmarekord ja kes on võitnud Norra koondisega tiitlivõistlustelt medaleid. Fannemel näeb Aigrol suurt potentsiaali.

"Aigro on juba väga hea suusahüppaja. Tema lennuoskused on juba väga-väga head, samuti füüsis. Hetkel töötame mõnede tehniliste kohandustega, mida vajame uue varustusega ja kõik paistab juba paljulubav talve suunas vaadates," kommenteeris Fannemel ERR-ile.

"Väiksed muudatused on meil olnud just tehnikatreeningutel, hoovõtuasendiga oleme rohkem vaeva näinud võrreldes asendiga, mis mul oli eelmisel hooajal. Hetkel see toimib ja ma ei näe vajadust midagi laita. Raskused olid pigem seal alguses, kui kogu meeskond minu ümber vahetus ja pidin uute inimestega kohanema ja nende käekirja hakkama lugema. Aga üldjuhul on kõik läinud nii nagu plaanitud," tõdes Aigro.

"Oleme näinud, et kui Aigro teeb seda, milles oleme tema ja teiste treeneritega kokku leppinud, siis tal on väga kõrge potentsiaal," kinnitas treener.

Olümpiatalve MK-sari algab novembri lõpus Lillehammeris.

Toimetaja: Anders Nõmm

