Aigro krooniti Eesti parimaks suviseks suusahüppajaks

Suusahüpped
Artti Aigro
Artti Aigro Autor/allikas: EXPA
Suusahüpped

Eesti parimad suusahüppajad kogunesid laupäeval Tehvandile, et võtta osa suvistest Eesti meistrivõistlustest K90 hüppemäel. Meeste absoluutarvestuses krooniti Eesti meistriks Artti Aigro, juunioride arvestuses võidutses Andero Kapp. Naiste absoluutarvestuses tegi parima tulevmuse Mari Liiv.

Eesti parim suusahüppaja Artti Aigro hüppas esimeses voorus 94 ja teises voorus 92,5 meetrit ja teenis kahe hüppe eest kokku 333 punkti. Talle järgnes Martti Nõmme 90- ja 87-meetriste õhulendudega, mis andsid talle 289,5 punkti.

"Hüpped õnnestusid hästi ja tagasid kindla võidu. On rõõm keset treeningperioodi võistlustest osa võtta ja võrrelda oma taset teiste Eesti sportlastega," ütles Aigro. "Nüüd lendan tagasi Norra, et anda talvehooajaks viimane lihv."

Absoluutarvestuses kolmanda ja juunioride arvestuseks parima tulemuse tegi Andero Kapp, kes hüppas esimeses voorus 85 ja teises voorus 84,5 meetrit ja sai kokku 268,5 punkti.

"Minu jaoks oli tänane võistluspäev ebaõnnestumine. Mäele tulles oli tunne hea ja uskusin, et võin hüpata kaugele. Kui võistlusnumber selga läks, tahtsin end ületada ja nii lagunes hoopis hüpe ära ja sinna ka need meetrid läksid," tõdes Kapp. "Tuleb tööd edasi teha ja vaadata vastu talvistele võistlustele."

Suusahüpete Eesti meistrivõistlustest võttis osa ka kaks Eesti neidu: 12-aastane Mari Liiv ja 13-aastane Mirelle Ilus. Treener Olev Roots oli oma õpilaste üle uhke: "Oleme suurel mäel neljandat päeva ja alles harjutame siit hüppamist. Lendamiseni läheb veel aega, aga esimene samm on tehtud. Olen uhke, et tüdrukud julgesid mäest alla tulla."

Pühapäeval algavad samas võistluspaigas kahevõistluse suvised Eesti meistrivõistlused.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

