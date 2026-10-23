Kullamäe klubi sai Aadria liigas teise võidu

Cluj-Napoca skooris esimese veerandi lõpus Podgorica Derby vastu seitse vastuseta punkti ning poolajapausile mindi 53:46 eduseisul. Kolmandal veerandil tormas võõrustaja 22 punktiga juhtima ning kasvatas ühel hetkel neljandal veerandil edu 25-punktiliseks, vormistades lõpusireeni kõlades 100:78 (24:16, 29:30, 27:15, 20:17) võidu.

Kullamäe veetis platsil 18 minutit ning kogus selle ajaga seitse punkti (kahesed 2/4, kolmesed 1/3), viis resultatiivset söötu ja kaks vaheltlõiget. Tema pluss-miinus näitaja oli +13, arvele jäi veel üks pallikaotus ja üks isiklik viga.

Christian Bishop ja Otis Livingston viskasid võidumängus 16 punkti, Malcolm Hill lisas omalt poolt 15 silma. Kaotajate resultatiivseim oli Aleksa Uskokovic, kes kogus 19 punkti.

Cluj-Napoca on Aadria liigas saanud kaks võitu ja kaks kaotust, B-grupis ollakse sellega kolmandal kohal. EuroCupis on nad samuti neljas mängus saanud kaks võitu, selles sarjas ollakse B-grupis kuuendal kohal.