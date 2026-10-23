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Laupäeval selgitatakse Järvakandis välja murdmaajooksu Balti meistrid

Kergejõustik
Eesti koondis murdmaajooksu Balti meistrivõistlustel
Eesti koondis murdmaajooksu Balti meistrivõistlustel Autor/allikas: Guntis Berzins
Kergejõustik

Eeloleval laupäeval võõrustab Järvakandi murdmaajooksu Balti võistkondlikke meistrivõistlusi.

Balti meistrid selguvad U-16, U-18 ja U-20 vanuseklassides ning täiskasvanute arvestuses. Igas vanuseklassis kuulub koondisesse neli meest ja neli naist ning arvesse lähevad kolme parema sportlase tulemused. Võistkondlikus arvestuses asub tiitlit kaitsma Eesti koondis, teatas Eesti Kergejõustikuliit.

Meeste arvestuses esindab Eestit tugev nelik – Morten Siht, Sten Sihver, Leonid Latsepov ja Deniss Šalkauskas. Naiste arvestuses on koondise eest stardis Hanne-Lore Tuubel, Berit Guzas, Helen Bell ja Külli Sizask.

Võistlused algavad laupäeval kell 13 U-16 tüdrukute jooksuga, naised lähevad rajale kell 15.15 ja mehed kell 15.50.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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