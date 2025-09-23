Tuult segab OM-hooaja eel seljavigastus: olen pidanud tegema kompromisse

Murdmaasuusataja Teesi Tuul seab sihte talviste olümpiamängude suunas, aga seljavigastus on ettevalmistust mõnevõrra seganud. Ka algaval hooajal keskendub Tuul pigem distantsisõitudele.

26-aastane Teesi Tuul sai oma esimeste suurvõistluste kogemuse läinud talvel Trondheimis ja sealt saadud kogemus annab olümpiahooajaks hea ja motiveeriva tõuke.

"Kindlasti andis see motivatsiooni ja tahet juurde, et olümpiahooajal ja sealt edasi pingutada. Jätkamise soov on väga suur," kinnitas suusataja.

Ometi ei ole ettevalmistus kulgenud probleemideta, mistõttu suvises ettevalmistuses kõik sada protsenti ei õnnestunud. "Kahjuks on mu OM-hooaja ettevalmistus olnud mitte just kõige toredam. Olen olnud kimpus seljavigastusega, see on natuke mõjutanud ettevalmistust. Olen saanud kõik ära teha, aga on tulnud kompromisse teha ja treeninguid vaadata päev-päevalt," tõdes Tuul.

Kui mõne erandiga jagunevad suusatajad sprinteriteks ja distantsisõitjateks, siis ka algaval hooajal eelistab eelmisel aastal Tartu maratoni võitnud Tuul keskenduda sprindist pikematele sõitudele. "Distants on minu meelisala. Kuna seljavigastusega olen kimpus, siis sel hooajal ka sprinte väga palju ei sõida," sõnas ta.