X!

Lajal parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal tõusis värskelt avaldatud maailma edetabelis karjääri parimale, 145. positsioonile.

Värske meeste tennise edetabel avaldati teisipäeval, sest Hiinas lõppesid siis kaks ATP 250 kategoooria turniiri. Lajal, kelle senine karjääri parim edetabelikoht oli 147., tõusis kahe koha võrra. Eesti teine reket Daniil Glinka langes 13 kohta ning on nüüd ATP tabeli 326. real.

Maailma esikümnes eelmise nädalaga võrreldes muudatusi ei toimunud: Carlos Alcarazile järgnevad Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Ben Shelton, Jack Draper, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti ja Karen Hatšanov.

Hangzhous toimunud turniiri finaalis alistas Kasahstani esindav Aleksandr Bublik 7:6 (4), 7:6 (4) 24-aastase prantslase Valentin Royer' ja kerkis sellega maailma edetabelis kolm kohta oma senise karjääri parimale, 16. positsioonile.

Chengdus sai maailma üheksas reket Musetti üllatuskaotuse, kui jäi esikohamängus 3:6, 6:2, 6:7 (5) alla Tšiili esireketile Alejandro Tabilole. Tšiili esireket tõusis ATP tabelis 40 kohta ja on nüüd maailma 72. reketiks, kuigi tema karjääri parim koht on mullu suvel saavutatud 19. positsioon.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

tenniseuudised

21:22

Lajal parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

20:22

Eesti tennisemeeskond kohtub Davise karikasarjas eksootilise vastasega

15:18

Suri teenekas tennisetreener ja Novak Djokovici esimene mentor

22.09

Lajal pidi Challengeri turniiri avamatšis omajagu vaeva nägema

22.09

Maailma tiim võitis kolmandat korda Laveri karikaturniiri

22.09

Malõgina langes edetabelis 500 seast välja

22.09

Swiatek teenis karjääri 25. turniirivõidu

21.09

Itaalia tennisenaiskond kaitses BJK karikat

21.09

Glinka võitis ITF-i turniiri, Malõgina kaotas finaalis

20.09

Glinka ja Malõgina jõudsid finaali, Lajal kaotas nelja parema seas

20.09

Lajal, Glinka ja Malõgina pääsesid poolfinaali

18.09

Eesti tennisetippudel oli võidukas mängupäev

17.09

Glinka ei loovutanud Prantsusmaal avaringis geimigi

17.09

Ukraina pääses BJK karikaturniiri poolfinaali

17.09

Maailma esireket jääb Hiina tippturniirilt kõrvale

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:22

Lajal parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

20:46

Slovakkia tippklubile kaotanud Kalev/Cramo langes Meistrite liigast välja

20:22

Eesti tennisemeeskond kohtub Davise karikasarjas eksootilise vastasega

19:28

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

18:59

Iraan alistas Serbia ja jõudis võrkpalli MM-il viimasena veerandfinaali

18:28

Konontšuk aitas uue koduklubi Meistrite liiga põhiturniirile

17:40

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

16:59

Noormeeste jalgpallikoondis alustas Soomes turniiri kaotusega

16:24

Kolm Eesti veemotosportlast jõudsid Saksamaal pjedestaalile

15:43

Kullas lõpetas suure lombi taga SMX hooaja

15:18

Suri teenekas tennisetreener ja Novak Djokovici esimene mentor

14:47

Anna Gret Asi alustas Belgias hooaega

14:15

Juventuse endised ninamehed läksid prokuratuuriga kokkuleppele

13:29

Tamm saab taas uue peatreeneri, kes sirgus Barcelonas koos Messiga

12:49

Gordejev ja Lebreton lõpetasid MM-hooaja 13. kohal

12:12

Anna Maria Ceh astus kettaheitetipust abikaasa kaitseks välja

11:35

KUULA | millise hinnangu annab "Võimla" Eesti kergejõustikukoondisele?

11:16

Teisipäeval alanud Spordinädala kavas on üle tuhande liikumissündmuse

10:51

Peeter Pruus lõpetas raskeks kujunenud hooaja

10:20

Napoli pidas uustulnukaga maha tulise lahingu

loetumad

22.09

Eesti tantsupaar krooniti 10-tantsus maailmameistriks

12:12

Anna Maria Ceh astus kettaheitetipust abikaasa kaitseks välja

17:40

Tänak ei too hooaja lõpuni Hyundaile tehasepunkte ning pääseb karistusest

22.09

Tartu Ülikool pidi Legia paremust tunnistama Uuendatud

22.09

Harry Styles tegi Berliini maratonil muljetavaldava tulemuse

22.09

Ousmane Dembele valiti hooaja parimaks jalgpalluriks

19:28

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Raieste koduklubi pääses Meistrite liigas otsustavasse mängu

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl

09:08

PSG sai suurimalt rivaalilt hooaja esimese kaotuse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo