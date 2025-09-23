Lajal parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

Värske meeste tennise edetabel avaldati teisipäeval, sest Hiinas lõppesid siis kaks ATP 250 kategoooria turniiri. Lajal, kelle senine karjääri parim edetabelikoht oli 147., tõusis kahe koha võrra. Eesti teine reket Daniil Glinka langes 13 kohta ning on nüüd ATP tabeli 326. real.

Maailma esikümnes eelmise nädalaga võrreldes muudatusi ei toimunud: Carlos Alcarazile järgnevad Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Ben Shelton, Jack Draper, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti ja Karen Hatšanov.

Hangzhous toimunud turniiri finaalis alistas Kasahstani esindav Aleksandr Bublik 7:6 (4), 7:6 (4) 24-aastase prantslase Valentin Royer' ja kerkis sellega maailma edetabelis kolm kohta oma senise karjääri parimale, 16. positsioonile.

Chengdus sai maailma üheksas reket Musetti üllatuskaotuse, kui jäi esikohamängus 3:6, 6:2, 6:7 (5) alla Tšiili esireketile Alejandro Tabilole. Tšiili esireket tõusis ATP tabelis 40 kohta ja on nüüd maailma 72. reketiks, kuigi tema karjääri parim koht on mullu suvel saavutatud 19. positsioon.