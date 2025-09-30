Lajal loobus Challengeri turniirist

Eelmisel nädalal Orleans'is toimunud Challenger 125 turniiril poolfinaali jõudnud Lajal oleks pidanud sel nädalal osalema Mouilleron le Captif'i turniiril, aga turniiri korraldajad andsid teada, et Lajal jäi haigeks ja ei osale.

Eesti esireket on teinud seni vinge hooaja ja mitmel korral oma karjääri parimat edetabelikohta parandanud, 22. septembril avaldatud edetabelis on ta 145. real. "Enne oli mu eesmärk TOP150 saada, selle sain nüüd tehtud, järgmine eesmärk on saja parima sekka pääseda. Ma ei ütleks, et see on lühi- või pikaajaline eesmärk, tuleb, millal see tuleb ja selle nimel ma tööd teen," ütles ta ERR-ile pärast kodust Davise karikasarja matši Mehhikoga.

Samas tuli esmaspäeval välja, et Lajal otsustas lõpetada koostöö oma senise treeneri Wayne Blackiga ning esireket otsib omale nüüd uut juhendajat.