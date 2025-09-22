Malõgina langes edetabelis 500 seast välja

Malõgina paikneb nüüd 501. real. Selle nädala tabelis ei ole veel neid punkte, mis Malõgina teenis läinud nädalal, kui jõudis Türgis W15 ITF-i turniiril finaali, need punktid lisanduvad järgmises tabelis.

Teise Eesti mängijana mahub WTA edetabelisse Laura Rahnel, kes on 1468. kohal.

Edetabeli esiotsas muutusi ei olnud, esikohal jätkab neutraalse lipu all mängiv Arina Sabalenka, talle järgnevad poolatar Iga Swiatek, ameeriklannad Coco Gauff ja Amanda Anisimova ning neutraalse lipu all mängiv Mirra Andrejeva.

Meeste uut tabelit pole veel avaldatud, kuna kaks ATP turniiri alles käivad.