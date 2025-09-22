X!

Malõgina langes edetabelis 500 seast välja

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Igor Pissarev
Tennis

Värskes naiste tennise maailma edetabelis langes Eesti esinumber Jelena Malõgina 61 kohta.

Malõgina paikneb nüüd 501. real. Selle nädala tabelis ei ole veel neid punkte, mis Malõgina teenis läinud nädalal, kui jõudis Türgis W15 ITF-i turniiril finaali, need punktid lisanduvad järgmises tabelis.  

Teise Eesti mängijana mahub WTA edetabelisse Laura Rahnel, kes on 1468. kohal.

Edetabeli esiotsas muutusi ei olnud, esikohal jätkab neutraalse lipu all mängiv Arina Sabalenka, talle järgnevad poolatar Iga Swiatek, ameeriklannad Coco Gauff ja Amanda Anisimova ning neutraalse lipu all mängiv Mirra Andrejeva.

Meeste uut tabelit pole veel avaldatud, kuna kaks ATP turniiri alles käivad.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

14:22

Malõgina langes edetabelis 500 seast välja

11:20

Swiatek teenis karjääri 25. turniirivõidu

21.09

Itaalia tennisenaiskond kaitses BJK karikat

21.09

Glinka võitis ITF-i turniiri, Malõgina kaotas finaalis

20.09

Glinka ja Malõgina jõudsid finaali, Lajal kaotas nelja parema seas

20.09

Lajal, Glinka ja Malõgina pääsesid poolfinaali

18.09

Eesti tennisetippudel oli võidukas mängupäev

17.09

Glinka ei loovutanud Prantsusmaal avaringis geimigi

17.09

Ukraina pääses BJK karikaturniiri poolfinaali

17.09

Maailma esireket jääb Hiina tippturniirilt kõrvale

16.09

Seeman pääses Portugalis üksikmängus põhiturniirile

16.09

Lajal alustas Saint-Tropez' Challengeri soliidse võiduga

15.09

Lajali edetabelikoht ei muutunud, Glinka langes ja Malõgina tõusis

15.09

17-aastane USA tulevikulootus võitis oma esimese WTA tiitli

13.09

Maailma esisada sihtiv Lajal: aasta teine pool annab motivatsiooni

multimeedia

sport.err.ee uudised

14:50

Eesti saalikoondis lõpetas turniiri väravaterohke viigiga Malta vastu

14:22

Malõgina langes edetabelis 500 seast välja

13:55

Karpenko jõudis Hiinas pjedestaalile

13:36

IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise suurvõistlusteks

12:58

Kergejõustikuliidu president: kliimamuutus mõjutab võistluskalendrit

12:50

Kushteyn pääses MM-il veerandfinaali Uuendatud

12:24

Soomer teenis kestvussõitude MM-sarjas taas etapivõidu

11:53

Tõugjas-Männiste pälvis profituuri etapil kuuenda koha

11:20

Swiatek teenis karjääri 25. turniirivõidu

10:52

USA tegi kergejõustiku MM-il ajalugu

10:19

Kristjan Ilves sai olümpiaradadel 22. koha

10:05

Eesti suusahüppajad said suvisel GP-etapil seitsmenda koha

09:41

Bohemians sai Tšehhi kõrgliigas Sinjavski väravasöödu toel võidu

09:09

Konontšuk ja Bursaspor jõudsid Meistrite liiga alagrupist võidu kaugusele

08:40

Balti superkarikal triumfeeris Rae Spordikool/Viaston

08:08

Poolak ja Timmusk ei jõudnud MM-il poolfinaali

21.09

Soome võrkpallikoondise jaoks sai MM otsa

21.09

Kalev/Cramo alustas eurosarja võiduga Uuendatud

21.09

Kaldvee - Lill tulid Tallinna turniiril kolmandaks

21.09

Rannula hoolealusest: ma tean, mis on Matthiase tugevused

loetumad

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl Uuendatud

21.09

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

21.09

Levadia kaotas Kaljule ja tiitel kipub minema libisema Uuendatud

21.09

Kalev/Cramo alustas eurosarja võiduga Uuendatud

20.09

Tartu Rattamaratoni uus distants tekitas eriarvamusi

21.09

Sander Raieste sai Murcia särgis käe valgeks

21.09

Erm: see suvi on olnud nii raske, minu jaoks viies koht - täielik võit!

20.09

Stahl püstitas MM-i kvalifikatsiooni rekordi, mõlemad Aleknad finaalis

20.09

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo