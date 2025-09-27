Lajal murdis Challengeri turniiril poolfinaali

Tasavägise kohtumise avageimis läks Lajal vastase servil 40:0 ette, aga ei suutnud murret vormistada ning kaotas tagatipuks siis oma servigeimi. 0:2 kaotusseisust võitis Eesti esireket neli geimi järjest ning hoidis avaseti kahes viimases servigeimis šveitslast nullil.

Teises setis oli Lajalil võimalik murda kahes geimis, aga Bertola tõrjus eestlase kolm murdepalli, kasutas siis ise kaheksandas geimis oma šansi ära ning viis mängu otsustavasse setti. Seal ei õnnestunud Lajalil neljandas geimis esimest murdevõimalust realiseerida, kuid ta heastas selle kuuendas geimis ning tuli siis seitsmendas geimis välja 15:40 kaotusseisust. Viimaseks jäänud geimi võitis eestlane taas nulliga.

Lajali esimese servi õnnestumise protsent oli kaks tundi ja üheksa minutit kestnud mängu jooksul 58, oma esimeselt servilt võitis ta 73 protsenti punktidest ning tõrjus vastase üheksast murdepallist kokku seitse.

Poolfinaalis läheb üheksanda asetusega Lajal vastamisi viiendana paigutatud hispaanlase Martin Landalucega, kes on temast maailma edetabelis üheksa kohta kõrgemal. Varem omavahel mängitud pole.