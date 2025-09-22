Lajal pidi Challengeri turniiri avamatšis omajagu vaeva nägema

Eesti esireket Mark Lajal teenis Prantsusmaal Orleans'is alanud Challenger 125 turniiril edasipääsu teise ringi, kuid pidi selle nimel kaks ja pool tundi tööd tegema.

Turniiril üheksanda asetuse saanud Lajal (ATP 156.) läks avaringis vastamisi norralase Viktor Durasoviciga (ATP 245.) ning võitis esimesed kolm geimi, vormistades poole tunniga 6:3 võidu.

Teine sett algas tasavägiselt, kuid Lajal murdis seisul 2:2 ning läks siis veel 4:2 ja 5:3 juhtima. Durasovic näitas aga sisu ja võitis seejärel kolm geimi järjest, kuid Lajalil õnnestus sett lõppmängu viia. Norralane läks seal 4:1 juhtima ning enam edu ei loovutanud, viies matši otsustavasse setti.

Kolmandas setis vahetasid mehed eestlase juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 5:4, mil Lajal sai kaks matšpalli, aga jättis mõlemad kasutamata ja Durasovicil õnnestus siiski viigistada. Eestlane võitis järgmise geimi ning läks 6:5 juhtima, aga kohtumine kahe võrdse vastase vahel selgus ikkagi kiires lõppmängus. Lajal läks seal lausa 5:1 juhtima ja sai seejärel kolm matšpalli, realiseerides viimasega 6:3, 6:7 (3), 7:6 (5) võidu.

22-aastane eestlane lõi kaks ja pool tundi väldanud kohtumises 13 ässa ja tegi kuus topeltviga, vastane lõi üheksa ässa ja tegi kuus topeltviga. Lajal realiseeris esimeselt pallingult 82-protsendiliselt (Durasovic 79%) ning teiselt 50-protsendiliselt (Durasovic 56%). Lajal sai kuus võimalust murda ning realiseeris kahel korral, tõrjudes ise vastase 13-st võimalusest 12.

Lajal läheb teises ringis vastamisi kas prantslase Arthur Bouquier'ga (ATP 221.) või luksemburglase Chris Rodeschiga (ATP 181.).