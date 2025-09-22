X!

Lajal pidi Challengeri turniiri avamatšis omajagu vaeva nägema

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tennis

Eesti esireket Mark Lajal teenis Prantsusmaal Orleans'is alanud Challenger 125 turniiril edasipääsu teise ringi, kuid pidi selle nimel kaks ja pool tundi tööd tegema.

Turniiril üheksanda asetuse saanud Lajal (ATP 156.) läks avaringis vastamisi norralase Viktor Durasoviciga (ATP 245.) ning võitis esimesed kolm geimi, vormistades poole tunniga 6:3 võidu.

Teine sett algas tasavägiselt, kuid Lajal murdis seisul 2:2 ning läks siis veel 4:2 ja 5:3 juhtima. Durasovic näitas aga sisu ja võitis seejärel kolm geimi järjest, kuid Lajalil õnnestus sett lõppmängu viia. Norralane läks seal 4:1 juhtima ning enam edu ei loovutanud, viies matši otsustavasse setti.

Kolmandas setis vahetasid mehed eestlase juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 5:4, mil Lajal sai kaks matšpalli, aga jättis mõlemad kasutamata ja Durasovicil õnnestus siiski viigistada. Eestlane võitis järgmise geimi ning läks 6:5 juhtima, aga kohtumine kahe võrdse vastase vahel selgus ikkagi kiires lõppmängus. Lajal läks seal lausa 5:1 juhtima ja sai seejärel kolm matšpalli, realiseerides viimasega 6:3, 6:7 (3), 7:6 (5) võidu.

22-aastane eestlane lõi kaks ja pool tundi väldanud kohtumises 13 ässa ja tegi kuus topeltviga, vastane lõi üheksa ässa ja tegi kuus topeltviga. Lajal realiseeris esimeselt pallingult 82-protsendiliselt (Durasovic 79%) ning teiselt 50-protsendiliselt (Durasovic 56%). Lajal sai kuus võimalust murda ning realiseeris kahel korral, tõrjudes ise vastase 13-st võimalusest 12.

Lajal läheb teises ringis vastamisi kas prantslase Arthur Bouquier'ga (ATP 221.) või luksemburglase Chris Rodeschiga (ATP 181.).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

tenniseuudised

20:56

Lajal pidi Challengeri turniiri avamatšis omajagu vaeva nägema

15:23

Maailma tiim võitis kolmandat korda Laveri karikaturniiri

14:22

Malõgina langes edetabelis 500 seast välja

11:20

Swiatek teenis karjääri 25. turniirivõidu

21.09

Itaalia tennisenaiskond kaitses BJK karikat

21.09

Glinka võitis ITF-i turniiri, Malõgina kaotas finaalis

20.09

Glinka ja Malõgina jõudsid finaali, Lajal kaotas nelja parema seas

20.09

Lajal, Glinka ja Malõgina pääsesid poolfinaali

18.09

Eesti tennisetippudel oli võidukas mängupäev

17.09

Glinka ei loovutanud Prantsusmaal avaringis geimigi

17.09

Ukraina pääses BJK karikaturniiri poolfinaali

17.09

Maailma esireket jääb Hiina tippturniirilt kõrvale

16.09

Seeman pääses Portugalis üksikmängus põhiturniirile

16.09

Lajal alustas Saint-Tropez' Challengeri soliidse võiduga

15.09

Lajali edetabelikoht ei muutunud, Glinka langes ja Malõgina tõusis

multimeedia

sport.err.ee uudised

21:19

Tartu Ülikool pidi Legia paremust tunnistama

20:56

Lajal pidi Challengeri turniiri avamatšis omajagu vaeva nägema

20:27

Tallinnas avati 19 mobiiliorienteerumise rada

20:03

Super Bowli võitja tuli suurest kaotusseisust edukalt välja

19:36

Raieste koduklubi pääses Meistrite liigas otsustavasse mängu

19:11

Naiste hokiliigas võidutsesid HC Everest ja HK Säde

18:44

Ebras pälvis MM-il 15. koha, Sander ei jäänud kaugele

18:19

Harry Styles tegi Berliini maratonil muljetavaldava tulemuse

17:52

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

17:24

Küüt sai Huangshani velotuuri finaaletapil neljanda koha

16:59

Kaldvee ja Lill MK-etapi järel: saime teada, kuhu trennides fookus suunata

16:27

Susannah Kaul sai paraujumise MM-il kaheksanda koha

15:52

Viljandi HC-le lõppes Balti liiga nädalalõpp võidukalt

15:23

Maailma tiim võitis kolmandat korda Laveri karikaturniiri

14:50

Eesti saalikoondis lõpetas turniiri väravaterohke viigiga Malta vastu

14:22

Malõgina langes edetabelis 500 seast välja

13:55

Karpenko jõudis Hiinas pjedestaalile

13:36

IBU kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise suurvõistlusteks

12:58

Kergejõustikuliidu president: kliimamuutus mõjutab võistluskalendrit

12:50

Kushteyn pääses MM-il veerandfinaali Uuendatud

loetumad

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl Uuendatud

21.09

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies Uuendatud

21.09

Kalev/Cramo alustas eurosarja võiduga Uuendatud

21.09

Soome võrkpallikoondise jaoks sai MM otsa

10:52

USA tegi kergejõustiku MM-il ajalugu

21.09

Levadia kaotas Kaljule ja tiitel kipub minema libisema Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

20.09

Tartu Rattamaratoni uus distants tekitas eriarvamusi

18:19

Harry Styles tegi Berliini maratonil muljetavaldava tulemuse

21.09

Evenepoel võitis kolmanda MM-tiitli järjest, Taaramäe 21.

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo