Hea serv aitas Lajali Challengeri turniiril veerandfinaali

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Pierre Froger/cometorleansopen
Eesti esireket Mark Lajal (ATP 145.) pääses Prantsusmaal Orleans'is toimuval ATP Challenger 125 kategooria turniiril kaheksa parema sekka.

Avaringis kolmes setis Norra tennisisti alistanud üheksanda asetusega Lajal kohtus kaheksandikfinaalis Luksemburgi mängija Chris Rodeschiga (ATP 181.) ning teenis tunni ja 13 minutiga 6:4, 6:2 võidu. Samale mehele kaotas Lajal tänavu suvel Wimbledoni slämmiturniiri kvalifikatsioonis.

Lajal murdis kohtumise avageimis, kaotas kohe oma servi vastu, aga murdis taas Rodeschi kolmandas pallingugeimis. Ka teise seti avageimis õnnestus Lajalil murda ning seal ta oma servi vastasele ei loovutanud. Seitse ässa löönud Lajal võitis oma esimeselt servilt 83 protsenti mängitud punktidest, tema esimese servi õnnestumise protsent oli 73. 

Lajali vastane veerandfinaalis selgub neljapäeval prantslase Remy Bertola (ATP 274.) ning kolmanda asetusega Belgia tennisisti Alexander Blockxi (ATP 121.) vahelisest mängust. Huvitaval kombel läksid Lajal ja Blockx samal turniiril veerandfinaalis vastamisi mullu, siis oli belglane parem 6:3, 6:3.

