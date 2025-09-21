Glinka võitis ITF-i turniiri, Malõgina kaotas finaalis

Esimese paigutusega Glinka alustas kohe kahe servimurdega ja sellest esimeses setis piisas. Teises murdis ta samuti kahe murdega juhtima 4:1, lubas seejärel oma pallingugeimi vastasele, aga ülejäänud seti hoidis kumbki oma servi.

Tegemist oli Glinka karjääri neljanda ITF-i turniirivõiduga ja teise M25 taseme triumfiga. Esimest korda juhtus see tänavu Trimbachis.

Pühapäeval mängis ITF-i turniiri finaalis ka Eesti naiste esinumber Elena Malõgina (WTA 440.), kes jäi Türgis Kayseris toimuval W15 taseme turniiril tasavägises kohtumises alla ameeriklannale Julia Adamsile (WTA 540.) 6:3, 6:7 (2:7), 5:7.