Glinka kerkis Eesti esireketiks

Lajal langes esmaspäevases edetabelis lausa 39 positsiooni võrra ning jätkab maailma 189. reketina. Glinka langes ühe koha võrra, kuid jätkab maailma 169. reketina ning kerkis esmakordselt oma karjääris Lajalist mööda.

Markus Mölder jäi 892. reale püsima, Oliver Ojakäär langes kahe positsiooni võrra 1077. reketiks ning Kristjan Tamm 51 positsiooni võrra 1155. reketiks.

Edetabeli esinelik jäi samaks: esireketina jätkab Jannik Sinner, kellele järgnevad Alexander Zverev, Carlos Alcaraz ja Felig Auger-Aliassime. Novak Djokovic kerkis kahe koha võrra viiendaks reketiks, talle järgnevad Alex de Minaur, Daniil Medvedev, Ben Shelton, Flavio Cobolli ja Taylor Fritz.

Eesti naiste esireketina jätkab Elena Malõgina, kes tõusis WTA edetabelis 11 positsiooni võrra 310. reale. Maileen Nuudi kerkis kaks kohta ja jätkab 1143. reketina, Elizabeth Jürna langes kolm kohta ja jätkab 1485. reketina. Ingrid Neel kerkis paarismängu edetabelis ühe koha võrra ja jätkab 79. real, Malõgina langes kaks kohta ja on paarismängus maailma 258. reket.

Naiste üksikmängu edetabeli tipp jätkab samas koosseisus: esikohal on Arina Sabalenka, kellele järgnevad Jelena Rõbakina, Jessica Pegula, Coco Gauff, Mirra Andrejeva, Karolina Muchova, Linda Noskova, Iga Swiatek, Amanda Anisimova ja Elina Svitolina.