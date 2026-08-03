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Lajal tõusis taas Eesti esireketiks

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Mark Lajal tegi värskeimas ATP maailma edetabelis suure tõusu ning kerkis seejuures uuesti ka Eesti esinumbriks.

Lajal tõusis esmaspäevases edetabelis 32 positsiooni võrra ning jätkab maailma 157. reketina. Eelmisel nädalal esmakordselt oma karjääris Lajalist mööda tõusnud Daniil Glinka tõusis kolme koha võrra ja jätkab maailma 166. reketina. 

Teistest eestlastest tegi suure languse aga Markus Mölder, kes langes 53 kohta ning jäi püsima 945. reale. Oliver Ojakäär langes kahe positsiooni võrra 1079. reketiks ning Kristjan Tamm kümne positsiooni võrra 1165. reketiks.

Edetabeli esikolmikus vahetasid kohad Carlos Alcaraz ja Alexander Zverev, kes on nüüd vastavalt teisel ja kolmandal positsioonil. Maailma esireketina jätkab Jannik Sinner. Neljandal kohal on Felix Auger-Aliassime, talle järgnevad Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alex de Minaur, Flavio Cobolli, Taylor Fritz ja Ben Shelton. 

Eesti naiste esireketina jätkav Elena Malõgina tõusis WTA edetabelis kümme kohta ning asetseb nüüd 311. real. Maileen Nuudi tõusis kaks kohta ja jätkab 1143. kohal, Elizabeth Jürna langes samuti kaks kohta ning paikneb 1484. positsioonil. 

Naiste edetabeli tipp on nädalaga jäänud samaks ning esikohal jätkab Arina Sabalenka. Talle järgnevad Jelena Rõbakina, Jessica Pegula, Coco Gauff, Mirra Andrejeva, Karolina Muchova, Linda Noskova, Iga Swiatek, Amanda Anisimova ja Elina Svitolina.

Toimetaja: Lisette Holst

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