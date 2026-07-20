Lajal tõusis edetabelis üheksa kohta

Äsja Lincolnis Challengeri finaalis kaotuse vastu võtnud Lajal tõusis värskes edetabelis üheksa kohta ning asetseb nüüd 150. real. Daniil Glinka langes ühe koha võrra ning paikneb 168. positsioonil. Eestlasi lahutab 46 punkti – Lajalil on 387 punkti ning Glinkal 341 punkti.

Teistest eestlastest on Markus Mölder 168., Oliver Ojakäär säilitas kohta ning on 1075., Kristjan Tamm langes viie koha võrra ja on 1104. real.

Maailma esireketina jätkab Jannik Sinner. Teisel kohal on Alexander Zverev ning kolmandal Carlos Alcaraz. Neile järgnevad Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur ja Ben Shelton.

Naiste edetabelis langes Elena Malõgina üheksa koha võrra ning asetseb nüüd 321. positsioonil. Maileen Nuudi on 1145. ja Elizabeth Jürna 1482. kohal.

Naiste arvestus on esikuuik jäänud nädalaga samaks. Esireketina jätkab Arina Sabalenka. Talle järgnevad Jelena Rõbakina, Jessica Pegula, Coco Gauff, Mirra Andrejeva ja Karolina Muchova.