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Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Beatriz Ruivo/FPT
Tennis

Esmaspäeval avaldatud tennise meeste maailma edetabeli tõusid Mark Lajal ja Daniil Glinka vastavalt viie ja ühe koha võrra. Naiste arvestuses tegi edetabelis tõusu ka Elena Malõgina.

Mark Lajal tõusis värskes edetabelis viis kohta ning asub nüüd 159. real. Daniil Glinka tõusis ühe koha võrra ning paikneb 167. positsioonil. Eestlaste vahe on vaid üheksa punkti – Lajalil 350 ning Glinkal 341. Teistest eestlastest on Markus Mölder 889. ja Kristjan Tamm 1099. kohal, Oliver Ojakäär kerkis 27 positsiooni ja on nüüd 1075.

Maailma esireketina jätkab Jannik Sinner. Talle järgnevad Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur ja Ben Shelton. 

Naiste edetabelis tõusis Elena Malõgina kolme koha võrra ja asub nüüd 312. positsioonil. Maileen Nuudi on 1145. ja Elizabeth Jürna 1483. kohal.

Naiste arvestuses juhib edetabelit jätkuvalt Arina Sabalenka, kellele järgnevad Jelena Rõbakina, Jessica Pagula, Coco Gauff, Mirra Andrejeva ja Karolina Muchova.  

Toimetaja: Lisette Holst

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