Pariisis finaali jõudnud poolatar kerkis edetabelis pea 100 koha võrra

24-aastane Chwalinska polnud varasemalt slämmiturniiril pääsenud teisest ringist kaugemale, aga alistas Pariisis Qinwen Zhengi, Elise Mertensi, Maria Sakkari, Diane Parry, Anna Kalinskaja ning Diana Šnaideri. Finaalis tuli küll tunnistada venelanna Mirra Andrejeva paremust, aga Chwalinska kerkis maailma edetabelis 114. positsioonilt 93 koha võrra ja maandus tabeli 21. real.

Edetabeli tipus jätkab valgevenelanna Arina Sabalenka, kellele järgnevad esikolmikus Jelena Rõbakina ning Iga Swiatek. Senine maailma neljas reket Coco Gauff langes Prantsusmaa lahtistel kolmandas ringis konkurentsist ning langes kolme koha võrra seitsmendaks, mis tema asemel jätkab neljandana Jessica Pegula, viiendana Amanda Anisimova ning kuues on esmakordselt slämmiturniiri võitnud Andrejeva.

Eesti naiste esireket Elena Malõgina langes edetabelis kahe koha võrra ning jätkab maailma 319. reketina. Paarismängu edetabelis jätkab Malõgina 252. real, Ingrid Neel on paarismängus maailma 201. reket.

Meeste edetabelis tegid Eesti parimad aga hüppe ülespoole: Mark Lajal kerkis kolme koha võrra 154. reale ning Daniil Glinka nelja positsiooni võrra maailma 171. reketiks. USA üliõpilasliigast naasnud Markus Mölder võidutses 24. mail Egiptuses toimunud ITF-i M15 turniiril ning kerkis nüüd pärast slämmiturniiri lausa 325 positsiooni võrra, maandudes edetabeli 898. real. Kristjan Tamm langes kaheksa koha võrra 1078. reketiks. Oliver Ojakäär tõusis 179. positsiooni võrra kõrgemale, edetabeli 1395. reale.

Pettumust valmistanud kaotus Prantsusmaa lahtiste teises ringis ei langetanud Jannik Sinnerit esireketi kohalt, sest teine reket Carlos Alcaraz jättis slämmi vigastuse tõttu vahele. Oma karjääri esimese slämmivõidu saavutanud sakslane Alexander Zverev jätkab kolmandal positsioonil, aga vähendas nende kahega vahet.

Esikolmikule järgnevad Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Alex de Minaur, Novak Djokovic, Daniil Medvedev ja Taylor Fritz. Pariisis esimest korda slämmifinaalis mänginud Flavio Cobolli kerkis nelja koha võrra ning jätkab maailma kümnenda reketina.