Maailma esireket jääb Hiina tippturniirilt kõrvale

Sabalenka sai vigastada pärast hiljuti toimunud USA lahtiseid meistrivõistlusi, kus valgevenelanna triumfeeris teist aastat järjest, kui alistas finaalis kahes setis ameeriklanna Amanda Anisimova.

"Sain pärast USA lahtisi väikese vigastuse. Otsustasin keskenduda täielikult taastumisele, et olla ülejäänud hooajaks sada protsenti terve. Ma ei jõua ära oodata, millal saan taas oma Hiina fänne näha. Loodetavasti õnnestub järgmisel aastal Pekingisse naasta," seisis Sabalenka avalduses.

Sabalenka jõudis mullu Pekingis kaheksa parema sekka, ent kaotas seal hilisemale finalistile tšehhitarile Karolina Muchovale.

24. septembril algaval turniiril on tiitlikaitsja rollis maailma kolmas reket ameeriklanna Coco Gauff ning Sabalenka loobumise järel saab esimese asetuse poolatar Iga Swiatek.

Sabalenka on hetkeseisuga üles antud ka teisel Hiinas peetaval kõrgeima kategooria turniiril, mis toimub Wuhanis 6.-12. oktoobrini.