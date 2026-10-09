Tiitlikaitsja Gauff loobus Wuhani turniirist

"Olen pettunud, et pean Wuhani turniirist loobuma, eriti kuna olin tiitlikaitsja," ütles Gauff korraldajate pressiteate vahendusel. "Mulle meeldib siin mängida, aga pärast pikka hooaega vajab mu keha taastumiseks puhkust. Ootan juba, et saaksin järgmisel aastal taasta."

Eelmisel aastal Wuhanis turniiri settigi kaotamata võitnud Gauff mängis sel nädalal Pekingi WTA 1000 turniiril, kus kaotas neljandas ringis belglanna Elise Mertensile (WTA 19.). "Ma ei mänginud hästi, ma ei liikunud hästi. Põhimõtteliselt oli hunnik asju, mis ei läinud hästi," ütles Gauff pärast kaotust, lisades, et ootab juba puhkust.

Maailma edetabelis langeb Gauff nüüd vähemalt koha võrra.

Wuhani turniirilt jääb kõrvale ka endine maailma esireket Naomi Osaka (WTA 17.), kes kaotas samuti Pekingis neljandas ringis, jäädes pea kolm tundi kestnud matšis alla Karolina Muchovale (WTA 8.). Osaka asemel saab põhitabelis koha 2024. aasta olümpiavõitja, hiinlanna Zheng Qinwen (WTA 54.).

Juba varem olid enda eemalejäämisest hooaja viimaselt WTA 1000 turniirilt teatanud maailma esireket Jelena Rõbakina ja hooaja varakult lõpetanud Amanda Anisimova.