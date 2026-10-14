Kõrgeima asetusega Sabalenka kukkus kohe välja

Turniiriks esimese asetuse saanud Sabalenka pääses otse teise ringi, kus läks kokku ameeriklanna Ann Liga (WTA 31.), kes sai avaringis loobumisvõidu kolumblannalt Camila Osoriolt (WTA 67.).

Sabalenka alustas matši rabedalt. Juba esimeses geimis pidi ta tõrjuma kaks murdepalli, kuid sai seejärel oma mängu veidi paremini käima ja võitis esimese seti kahe murde toel 6:3. Teist setti alustas Sabalenka hästi, kuid Li kallutas lõpus kahe murdega seti enda kasuks ja teenis 6:4 setivõidu.

Sabalenka jäi otsustavas setis murdega taha 1:4 ning pidi tõrjuma lausa seitse matšpalli, et jõuda tie-break'i. Seal rebis Li ette 6:3. Sabalenkal õnnestus päästa veel kaks matšpalli, aga rohkemaks jõudu ei jagunud. Li võitis tie-break'i 7:5 ja pääses edasi 16 parema sekka, kus on tema vastaseks Indoneesia esireket Janice Tjen (WTA 47.). Edu korral võib Li veerandfinaalis kohtuda maailma üheksanda reketi Iga Swiatekiga.