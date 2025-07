Ülivõimas Swiatek ei loovutanud Wimbledoni finaalis geimigi

Swiatekil kulus poolfinaalis maailma esireketit Arina Sabalenkat üllatanud Anisimovast jagu saamiseks vaid 57 minutit. Huvitava kokkusattumusena alustas Anisimova tänavust Wimbledoni turniiri 6:0, 6:0 võiduga.

Poolatari ülekaal oli ilmne, kui võitis oma esimeselt servilt 72 protsenti mängitud punktidest, ei seisnud silmitsi ühegi murdepalliga ja sundis vastast kaheksa äralöögi kõrval tegema 28 lihtviga.

Profitennise ajastul ehk alates 1968. aastast on vaid korra varem slämmiturniiri naisüksikmängu finaal lõppenud seisuga 6:0, 6:0 – 1988. aastal sai sellega Prantsusmaa lahtistel hakkama Steffi Graf.

24-aastane Swiatek on nüüd slämmitiitli võitnud kõigil kolmel väljakukattel. Tema auhinnakapist on ainsana puudu Austraalia lahtiste tiitel, kus ta on parimal juhul jõudnud poolfinaali. 23-aastane Anisimova mängis slämmiturniiri finaalis esimest korda.

Naisüksikmängu finaalile eelnenud meeste paarismängu finaali võitsid viienda asetusega britid Julian Cash ja Lloyd Glasspool, kes said 6:2, 7:6 (3) jagu Rinky Hijikatast (Austraalia) ja David Pelist (Holland).

Meesüksikmängu finaalis lähevad pühapäeval vastamisi maailma esireket Jannik Sinner ja kahekordne võitja Carlos Alcaraz (ATP 2.). Meeste senistes omavahelistes mängudes on võitude seis Alcarazi kasuks kaheksa-neli.