Wimbledoni finaal kujuneb Tšehhi siselahinguks

Esimene sett otsustati viimasel hetkel, kui Noskova oli 5:4 ees ja Kostjuk servimas. Tšehhitar tormas aga 40:0 juhtima ja võitis seti teiselt sett-pallilt.

Teises setis astus Noskova sammu finaali suunas, kui murdis 3:1 juhtima, aga kohe järgmises geimis tasakaalustas Kostjuk seisu. Seisul 5:4 kordus aga esimese seti stsenaarium - Noskova sai kaks matšpalli, millest realiseeris teise.

Kostjuk tegi vastasest selgelt rohkem äralööke (22:6), aga oli hädas oma esimesel servil, mida realiseeris vaid 52-protsendiliselt. Tšehhitari avaserv töötas aga 70-protsendiliselt ja ta võttis sellel 75 protsenti punktidest.

Tulemus tähendab, et Wimbledoni naisüksikmängu finaal on kahe Tšehhi mängija siseasi. Esikohaduellis tuleb Noskoval minna vastamisi Karolina Muchovaga. Viimati mängisid nad mullu USA lahtistel ja siis jäi kolmes setis peale Muchova.

Viimati mängisid samast riigist pärit mängijad Wimbledoni naisüksikmängu finaalis 2009. aastal, kui seal kohtusid õed Venus ja Serena Williams.

21-aastane Noskova on juba praeguseks teinud oma aegade parima slämmiturniiri. Varem oli ta vaid korra jõudnud kaheksa hulka ja seda tunamullu Austraalia lahtistel. Näiteks hiljuti Prantsusmaa lahtistel pudenes ta juba avaringis.