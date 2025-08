Swiatek kaotas Tausonile, Osaka loovutas Sevastovale vaid ühe geimi

Üheksa järjestikust mängu võitnud Swiatek (WTA 3.) jäi kaheksandikfinaalis Tausonile (WTA 19.) alla 6:7 (1), 3:6. See oli 22-aastase taanlanna esimene võit Swiateki üle, seni oli ta talle kolm korda kaotanud, seejuures viimati vähem kui kuu aega tagasi Wimbledoni kaheksandikfinaalis.

"Kui esimese seti võitsin, tundsin, et pean samamoodi jätkama, sest ta ei anna kunagi alla," rääkis Tauson. "Muidugi on hea tunne temast jagu saada, eriti pärast seda, kui alles paar nädalat tagasi talle Wimbledonis kaotasin. Ma ei tundnud ennast tolles matšis hästi, aga samas tundsin, et mängisin Wimbledoni ajal päris head tennis. Mõtlesin, et mul on nüüd võimalik teda võita."

Tauson jõudis karjääri jooksul teist korda WTA 1000 turniiril veerandfinaali. Esimest korda sai ta sellega hakkama tänavu Dubais, kui sai kaheksandikfinaalis jagu maailma esireketist Arina Sabalenkast. Nüüd läheb ta veerandfinaalis vastamisi veel ühe slämmivõitjaga, kohtudes kuuendana asetatud ameeriklanna Madison Keysiga (WTA 8.).

Keys alistas pea kaks ja pool tundi kestnud matšis 4:6, 6:3, 7:5 tšehhitari Karolina Muchova (WTA 14.), päästes otsustavas setis ka kaks matšpalli.

Endine maailma esireket Osaka (WTA 49.), kes eelmises ringis alistas Läti esinumbri Jelena Ostapenko (WTA 26.), kurvastas lätlasi veelgi, olles ülikindlalt parem ka kunagisest Läti esireketist Sevastovast – Osaka võitis vaid 49 minutit kestnud kohtumise 6:1, 6:0. Tipptennisesse tagasitulekut tegev Sevastova paikneb praegu maailma edetabelis 386. real.

Osaka on enda karjääri jooksul WTA tasemel vaid korra saanud kiirema võidu – 2016. aastal alistas ta Ana Sofia Sancheze 42 minutiga 6:1, 6:1. Viimati jõudis Osaka WTA kõrgeimail tasemel veerandfinaali 19 kuud tagasi.

Veerandfinaalis läheb Osaka vastamisi ukrainlanna Elina Svitolinaga (WTA 13.), kes oli 6:4, 6:1 parem Wimbledoni finalistist Amanda Anisimovast (WTA 7.). Enda esimese kolme mänguga on Svitolina Montrealis kaotanud vaid 14 geimi.