Swiatek tagas Wimbledonis koha 32 hulgas

Tänavu tiitlit kaitsev poolatar jäi teises setis 0:2 taha, aga võitis seejärel neli geimi järjest. Seisult 5:3 võitis ta kohtumise esimese matšpalliga.

Kui Swiatek esimene serv töötas 77-protsendiliselt ja ta sai oma esimeselt servilt 70 protsenti punktidest, siis tšehhitar sai oma esimeselt servilt vaid 42 protsenti punkte.

Endine maailma esireket Pliškova jõudis 2021. aastal Wimbledonis finaali, aga pole pärast seda kordagi teisest ringist kaugemale jõudnud.

Järgmisena ootab Swiatekit maailma edetabelis 32. kohal asuv Filipiinide tennisist Alexandra Eala.