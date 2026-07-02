Rõbakina sai kindla võidu, Anisimova nägi vaeva

Rõbakina esimene serv töötas vaid 55-protsendiliselt, aga oma esimeselt servilt võttis ta 81 protsenti punktidest. McNally vaid 46 protsenti. Seejuures oli Rõbakina keskmine servikiirus esimeselt servilt selgelt parem: vastavalt 182 ja 162 km/h.

Tänavune Austraalia lahtiste meister ja neli aastat tagasi ka Wimbledonis triumfeerinud Rõbakina läheb järgmises ringis vastamisi belglanna Elise Mertensiga (WTA 27.). Rõbakina on võitnud viimased kuus omavahelist kohtumist, sealjuures tänavu Austraalia lahtistel.

Edasi sai ka mullune finalist Amanda Anisimova (WTA 6.), kuid tunduvalt keerulisema mänguga. Ta alistas kaasmaalanna Sofia Kenini (WTA 105.) enam kui kaks tundi kestnud kohtumises 6:2, 4:6, 7:6 (10:3).

Kolmandasse ringi jõudis ka üheksanda asetusega tšehhitar Linda Noskova (WTA 12.), kes sai jagu kolumblannast Camila Osoriost (WTA 68.) 6:3, 4:6, 6:2.