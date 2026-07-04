Eala lõi tiitlikaitsja Swiateki kahe setiga auti

Esimene sett kulges tasavägiselt ning leidis lahenduse alles kiires lõppmängus. Eala jäi 0:2 kaotusseisu, pööras siis seisu viie järjestikuse punktiga enda kasuks, kuid Swiatek vastas nelja järjestikuse punktiga ja asus juhtima 6:5. Seejärel oli tiitlikaitsjal kasutada kaks settpalli, ent kumbki edu ei toonud. Eala võrdsustas peagi seisu ning võitis kiire lõppmängu 11:9.

Teise seti alguses rebis Eala kahe murde toel ette 4:0. Swiatek suutis kuuendas geimis ühe murde tagasi võita, ent kaotas kohe uuesti oma pallingu. Viimaseks jäänud kaheksandas geimis raiskas Eala kõigepealt kaks matšpalli ja oli ise silmitsi nelja murdepalliga, aga vormistas lõpuks matšivõidu kolmandal katsel.

21-aastane Eala jõudis esimest korda oma karjääris suure slämmi turniiril neljandasse ringi. Tema järgmiseks vastaseks on tunamullu Wimbledonis finaalis mänginud itaallanna Jasmine Paolini (WTA 17.), kes oli kolmandas ringis 6:1, 6:2 üle kreeklannast Maria Sakkarist (WTA 43.).