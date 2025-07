Egle Salu pääses juunioride EM-il teise ajaga finaali

18-aastane Salu läks naiste 50 meetri rinnuliujumises starti favoriidina. Hommikustes eelujumistes sai ta ajaks 30,98, mis oli vaid sajandiku võrra aeglasem tema isiklikust rekordist. See tulemus andis leedulanna Smilite Plytnykaite järel teise koha ja kindla pääsu poolfinaali.

Õhtuses poolfinaalis ujus Salu välja aja 31,31 ja pääses finaali teisena. 50 meetri rinnuliujumise finaal toimub kolmapäeval Eesti aja järgi kell 20.11.

"Hommikuse ajaga olen ma rahul. Õhtul poolfinaalis leppisime treener Marttiga (Aljand – toim.), et tõstame distantsi teises pooles tempot juurde. Meile tundus, et ma läksin liialt rapsima ja tõmbeid oli küll palju, aga need polnud nii efektiivsed kui oleks tahtnud. Nüüd saan ma homme võimalikult kaua magada ja õhtuks valmis panna. Finaalis lammutame!" sõnas Salu vahetult pärast ujumist.

Mullu sai Salu samal alal juunioride Euroopa meistrivõistlustel neljanda koha. Toona võidutses Eneli Jefimova, kes sel aastal enam juunioride vanuseklassi ei kuulu.

Samal võistluspäeval püstitas Eesti meeste 4x100 meetri vabaujumise teatenelik koosseisus Siim Kesküla, Airon Pajula, Oliver Kuulpak ja Aleksei Denissov uue Eesti juunioride rekordi.