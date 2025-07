EOK tunnustab Lehist, Jefimovat, Salu ja nende treenereid

Katrina Lehis võitis Genovas toimunud vehklemise Euroopa meistrivõistlustel individuaalse hõbemedali ning saab EOK-lt preemiaks 10 000 eurot. Tema treenerit Nikolai Novosjolovit tunnustatakse 5000 euroga.

Eneli Jefimova krooniti Slovakkias Šamorinis esimest korda U-23 vanuseklassi Euroopa meistriks 50 m ja 100 m rinnuliujumises. Kahe kuldmedali eest saab Jefimova EOK-lt preemiaks 8000 eurot ning tema treener Henry Hein 4000 eurot.

Egle Salu võitis Slovakkias Šamorinis toimunud juunioride Euroopa meistrivõistlustel 50 m rinnuliujumises hõbemedali. Hõbemedali eest saab Salu preemiat 2000 eurot ning tema treener Martti Aljand 1000 eurot.

"Mul on siiralt hea meel nende tulemuste üle," ütles Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid. "Katrina ja Eneli medalid räägivad suurest pühendumisest ja kirest, mis innustavad kindlasti ka neid, kes alles unistavad esimestest sammudest sporditeel."

"Egle hõbemedal on ilus märk, et noored on tulemas ja et Eesti spordi tulevik on heas hoos. Täname sportlasi ja treenereid selle töö ja usalduse eest – teie panus on palju enamat kui medal, see loob eeskuju ja lootust paljudele," ütles Kaljulaid.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK Täitevkomitee kinnitatud korrale.