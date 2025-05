Lajal langes edetabelis 18 ja Malõgina tõusis 28 kohta

21-aastane Lajal paikneb nüüd 217. real. Sel nädalal mängib Lajal ATP Challenger 75 kategooria turniiril Itaalias Francavilla al Mares, kus läheb avaringis vastamisi 27-aastase itaallase Enrico Dalla Vallega (ATP 292.).

Daniil Glinka kerkis edetabelis koha võrra ja on nüüd 401. Kristjan Tamm ja Markus Mölder pidid mõlemad palju kohti loovutama, vastavalt 21 ja 58. Tamm paikneb nüüd 917. ja Mölder 1300. real.

Edetabeli esireketina jätkab itaallane Jannik Sinner, kellel äsja lõppes kolmekuuline võistluskeeld. Teine on Saksamaa esindaja Alexander Zverev, kolmas hispaanlane Carlos Alcaraz, neljas ameeriklane Taylor Fritz ja viiendaks kerkis britt Jack Draper. Kuuendaks langes serblane Novak Djokovic ja seitsmendaks tõusis Madridi Mastersi võitnud Casper Ruud, lükates austraallase Alex de Minauri kaheksandaks. Esimest korda tõusis esikümnesse itaallane Lorenzo Musetti, kerkides üheksandaks, esikümne lõpetab taanlane Holger Rune.

Naiste maailma edetabelis tõusis Eesti esinumber, 24-aastane Elena Malõgina 28 kohta ja paikneb nüüd 450. real. Maileen Nuudi on 1199. ja Liisa Varul 1402. positsioonil.

Edetabeli esikohal püsib Arina Sabalenka. Äsja Madridis võidutsenud Sabalenkal on 11 118 punkti, olles kolmas naine, kes on üle 11 000 punkti kogunud. Edu teise reketi Iga Swiateki ees kasvas nüüd 4345 punktile.

Kolmandaks tõusis ameeriklanna Coco Gauff, lükates kaasmaalanna Jessica Pegula neljandaks, viiendaks kerkis itaallanna Jasmine Paolini. Järgnevad ameeriklanna Madison Keys, neutraalse lipu all mängiv Mirra Andrejeva, hiinlanna Zheng Qinwen, ameeriklanna Emma Navarro ning esikümne lõpetab hispaanlanna Paula Badosa.