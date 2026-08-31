Malõgina tõusis edetabelis kaheksa kohta

Malõgina paikneb nüüd 308. real. Tema karjääri kõrgeim koht – 294. – pärineb tänavusest kevadest. Maileen Nuudi langes viis ja Elizabeth Jürna neli kohta, olles nüüd vastavalt 1013. ja 1492.

Edetabeli esiotsas veel muutusi ei toimunud, kuid USA lahtistel heitlevad esikoha nimel neli esimest: Arina Sabalenka, Jelena Rõbakina, Jessica Pegula ja Coco Gauff.

Meeste edetabelis jätkab Lajal 152. ja Glinka 156. real. Markus Mölder langes kümme kohta ja on nüüd 843. positsioonil. Oliver Ojakäär kukkus 1089. ja Kristjan Tamm 1162. kohale.

Ka meeste seas polnud edetabeli tipus muutusi. Esikohal jätkab Jannik Sinner, talle järgnevad Alexander Zverev ja Carlos Alcaraz.