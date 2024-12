USA mäesuusalegend Lindsey Vonn naasis MK-sarja

Neljakordne MK-sarja üldvõitja ja karjääri jooksul 82 etapivõiduni jõudnud laskesuusataja loobus tippspordist 2019. aastal, aga otsustas tänavuse hooaja eel areenile naasta.

"Tundsin end väga hästi, mul on kindlasti veel palju anda. Ma tahtsin väga täna hea ajaga finišisse jõuda. Ma ei tahtnud liialt riskeerida - täna ei olnud see päev, kus teha midagi erilist," lausus ta Eurospordile.

Vonn kaotas parimat aega näidanud šveitslannale Cornelia Hütterile 1,18 sekundiga, aga võrreldes konkurentidega oli ta tema stardipositsioon mõnevõrra kehvem ehk alles 31.

"Nii hea tunne on see väikse võbelus närvides, liblikad kõhus ja adrenaliin ning et sunnin end tagant. Ma tunnen alati, et võitlen mäega ja ma armastan seda tunnet," jätkas Vonn.

"Suusatamises pole seda piiri, kuhu maani saad end sundida. Ma arvan, et see oli täiuslik algus ja loodan iga järgmise võistlusega edasi areneda."

Vonn on võitnud karjääri jooksul ülisuurslaalomis 28 MK-etappi ja see on kõigi aegade parim näitaja.