Vonn palkas Norra mäesuusakuulsuse enda treeneriks

"Mul on suur rõõm lõpuks teatada, et olümpiavõitja Aksel Lund Svindal liitub algavaks hooajaks minu tiimiga treenerina ja varustuse strateegina," kirjutas Vonn ühismeedias.

"Meie karjäärid on aastaid omavahel seotud olnud ning meil on suurepärane sõprus, lisaks ka austus teineteise vastu. Pealegi, oleme mõlemad olnud pikka aega Head Ski sportlased, nii et see partnerlus on igati loogiline," jätkas Vonn. "Meenutades, et võitsime mõlemad 2008. aastal MK-sarja üldtiitli, 2012. aastal saime mõlemad ülisuurslaalomis väikese kristallgloobuse ja isegi lõpetasime mõlemad karjääri (esimest korda) 2019. aastal, oleme üksteist ikka pikka aega tundnud."

"Olen eesootava teekonna üle äärmiselt põnevil!" lisas Vonn.

42-aastane Svindal lõpetas karjääri 2019. aastal. Olümpiamängudelt on tal lisaks kahele kullale veel ka hõbe ja pronks, maailmameistrivõistlustelt on norralane võitnud viis kulda, kaks hõbedat ning kaks pronksi. MK-sarja üldarvestuses sai Svindal esikoha kahel korral – mitte 2008, nagu Vonn kirjutas, vaid 2007 ja 2009.

Oktoobris 41-aastaseks saaval Vonnil endal on auhinnakapis üks olümpiakuld ja kaks -pronksi, MM-idelt kaks kulda, kolm hõbedat ja kolm pronksi. Neljakordne MK-sarja üldvõitja ja karjääri jooksul 82 etapivõiduni jõudnud Vonn loobus tippspordist 2019. aastal, aga pärast edukat põlveoperatsiooni otsustas eelmise hooaja eel areenile tagasi tulla. MK-sarja naasis ta jõulude eel ja märtsi lõpus jõudis kuueaastase vaheaja järel ka esikolmikusse.

Vonni suureks sihiks on pääseda järgmise aasta Milano-Cortina mängudeks USA koondisesse, et pärast olümpiat lõplikult karjäärile joon alla tõmmata.