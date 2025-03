Federica Brignone kindlustas MK-sarja üldvõidu

34-aastase Brignone kristallgloobus sai kindlaks pärast seda, kui korraldajad otsustasid tugevate tuulte tõttu tühistada Ameerika Ühendriikides Idaho osariigis Sun Valleys toimuma pidanud kiirlaskumised.

Brignone edu šveitslanna Lara Gut-Behrami ees on 382 punkti ja võistluste ärajäämine tähendab, et keegi ei saa enam teoreetiliselt itaallannat püüda. Tegemist oli Brignone teise MK-sarja üldvõiduga pärast hooaega 2019/2020.

Ühtlasi kindlustas Brignone ka üldvõidu kiirlaskumise arvestuses. Samaga sai meeste seas hakkama šveitslane Marco Odermatt, kes oli MK-sarja üldvõidu kindlustanud juba varem. Odermattile oli see teine kiirlaskumise esikoht järjest.

Kui ilmaolud lubavad, siis peaks finaaletapil Sun Valleys toimuma veel hooaja viimased ülisuurslaalomid, suurslaalomid ja slaalomid.