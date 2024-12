Võistlustulle naasnud Lindsey Vonn täitis MK-normi

Neljakordne MK-sarja üldvõitja lõpetas 2019. aastal pärast mitmeid vigastusi karjääri, aga käis tänavu aprillis lõikusel, kus tema põlveliiges osaliselt asendati ning novembris teatas ta, et otsustas sportlaskarjääriga jätkata.

Vonn tegi kaasa USA-s Copper Mountainis peetud FIS-i võistlusel, kus oli kahel korral kavas kiirlaskumine ja kahel korral ülisuurslaalom.

Esimese kiirlaskumise võitis austerlanna Mirjam Puchner, Vonn sai 24. koha, kaotades 1,44 sekundiga. Teise kiirlaskumise võitis teine austerlanna Cornelia Hütter, Vonn lõpetas 27. kohaga, kaotades 1,53 sekundiga.

"See oli hea algus ja mul oli väga tore koos tiimikaaslastega jälle stardis olla," kirjutas Vonn ühismeedias. "Olen kindel, et inimesed spekuleerivad ja ütlevad, et tulemusi vaadates pole ma heas vormis. Aga ma pole nõus – see oli minu jaoks treening. Ma alles testin varustust ja alles püüan õiget minekut leida. See on alles algus ja see, kuidas ma suusatan, on praegu olulisem kui mu ajad. Aga nüüd mul on FIS-punktid olemas, et saaksin MK-sarjas võistelda. Nii et edukas päev!"

Esimese ülisuurslaalomi võitis ameeriklanna Lauren Macuga, Vonn kaotas koondisekaaslasele 2,19 sekundiga ja sai 24. sekundi. Macuga oli kiireim ka teisel korral, aga Vonn sai siis juba 19. koha, kaotades 2,06-ga.

"Pärast korralikke võistlusi olen nüüd MK-sarja kvalifitseerunud," kommenteeris Vonn. "Eks vaatame, millal ma valmis olen."

Juba 20 aastat tagasi karjääri esimese etapivõiduni jõudnud Vonnil kogunes neid 2019. aastaks 82 ja sel hetkel oli ta maailma kõigi aegade edukaim naismäesuusataja. Praeguseks on Vonni kaasmaalane Mikaela Shiffrin selle rekordi ületanud.

Lisaks edule MK-sarjas võitis Vonn karjääri jooksul ka kolm olümpiamedalit, teiste seas kuldse autasu 2010. aasta Vancouveri olümpia kiirlaskumise eest. MM-idelt kogunes tema arvele kaheksa medalit, neist kaks kuldset.