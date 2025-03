Kläbo Tallinna MK-etapi eel: tunnen end siin kui kodus

Sel kolmapäeval peetakse Tallinna lauluväljakul murdmaasuusatamise maailma karika sarja etapp, kus on koos mitmed maailmatipud.

Tallinna MK-etapil korraldatakse vaid sprindivõistlused ning võistlejad lähevad pärast võistlust üle lahe Soome, sest nädalavahetusel peetakse Lahtis MK-hooaja finaaletapp.

Muuseas on stardis suurepärase hooaja teinud norralane Johannes Hösflot Kläbo, kellel on ühendusi Eestiga mitu, ta vanaisa elab siin ning 2017. aastal pälvis Kläbo Otepääl oma karjääri esimese võidu MK-sarjas. Oma karjääri viienda MK-sarja üldvõidu poole kulgev norralane võidutses ka tunamullu Tallinnas toimunud etapil.

"Tundsin end kui kodus! Sellised linnasprindid on väga väljakutsuvad. Eriti, kui pealtvaatajad on raja ääres nii lähedal" sõnas suusakuningas tänavuse etapi eel.

Norra ässadest on kolmapäeval kohal veel Erik Valnes ning Even Northug, kes pälvis tunamullu Kläbo ja Lucas Chavanat' järel kolmanda koha. Valnese jaoks etapp oluline, sest MK-sarja sprindiarvestuses on ta esikohta hoidvast Kläbost (702 p) 43 punkti kaugusel (659 p).

Naiste seas tuleb muuhulgas rajale MK-sarja esinumber Jessie Diggins, kes on juba kindlustanud oma karjääri kolmandas kristallgloobuse. Ühtlasi teenis ta kaks aastat tagasi Tallinnas ka esikoha. "Teie linna oli lõbus avastada ning õhtusel sprindil valitses elektriline atmosfäär," ütles ta toona.

Tallinna sprindietapp on nähtaval ERR-i kanalitel, ülekanne kvalifikatsioonist algab kolmapäeva õhtul kell 16.15 ning ülekanne finaalist algab kell 18.45. Lisainfot võistluse kohta leiab siit.