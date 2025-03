Himma MK-etapi rajast: üks raskemaid ja salakaval ka

Siiski on tingimused eeldatavalt hoopis teistsugused, kuna siis oli tegemist hästi vesise olemisega. "Ma tean, et nad tegid selle nüüd korda. Rada on nüüd kindlasti palju tugevam," sõnas Himma ERR-ile.

"Ma sain aru, et rajamasinaga poldud nii palju peal käidud ja MK-normiks valmis tehtud. Nüüd on kindlasti parem ja soolatavad ka."

Kokkuvõttes peab Himma seda siiski tugevaks katsumuseks. "See on salakaval ka. Sõidad üles-alla, üles-alla, aga see läheb laugelt üles ja lõpp on päris terav tõusunukk. Üks raskemaid," võrdles ta teiste MK-sarja etappidega.

Kolmapäeval sihib ta kohta 30 seas. "Peab aus olema, et mul ei ole sel aastal uisusprindid kõige paremini välja tulnud," möönis Himma. "Aga eks ikkagi on eesmärk top 30."

"Proovin enda eelise, et sain seda rada proovida ja niiöelda koduväljakueelis, rahvas on minu poolt - proovin selle ära kasutada. Äkki siis see eesmärk ka täitub."

ETV2 ja ERR-i spordiportaal alustavad kolmapäeval otseülekandeid kell 16.15 (kvalifikatsioon) ja kell 18.45 (lõppvõistlus).