Artti Aigro tuli Tehvandil Eesti meistriks

Esimeses voorus hüppasid nii Artti Aigro kui ka Kaimar Vagul tasavägised 91,5 meetrit, Aigro teenis soorituse eest 119,5 ja Vagul 116 punkti. Kolmandana järgnes neile Andero Kapp, kes sai 95-meetrise õhulennu eest 95 punkti.

Teises voorus pikendas Aigro hüpet poole meetri võrra. 92-meetrine hüpe tõstis tema punktisumma 242-ni. Vagul hüppas sel korral 89,5 meetrit ja kindlustas 232 punktiga teise koha. Kapi punktisaldo teise vooru 82-meetrise hüppe järel oli 188,5.

"Lennumäelt tulles vajas Tehvandi mägi harjumist, kuid hüpped kindlasti selle taga ei kannatanud. Püüdsin ühtlasi mõelda Lahti MK-etapile, mis ootab mind ees järgmisel nädalavahetusel. Hüpped just enda masti ei olnud, kuid loodetavasti aitab väike puhkus nädala sees minul ja Kaimaril Lahtis hea tulemuse teha," ütles Eesti meister Aigro.

Eesti suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Rauno Loit jäi võistluspäevaga rahule. "On rõõm, et Eesti paremikul õnnestus vaatamata kevadistele ilmaoludele täna Tehvandil mõõtu võtta. Hea on tõdeda, et kaks meie sportlast konkureerivad täna maailma tippudega ning ka noored suusahüppajad näitavad järjest kõrgemat taset."

Juunioride arvestuses tulid tänavu poodiumile Kaimar Vagul (17), Andero Kapp (18) ja Richard Viks (19).