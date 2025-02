Sinner eemaldati dopingukaristuse tõttu Laureuse auhinna nominentide seast

Meeste tennise maailma esireket Jannik Sinner kandideerinuks maineka Laureuse spordiauhinna aasta sportlase kategoorias, kuid nüüd teatasid korraldajad, et itaallane on nominentide seast eemaldatud, kuna kannab praegu võistluskeeldu.

Mullu augusti lõpus avalikustati, et 23-aastane Sinner oli põrunud kevadel kahel korral dopingutestil, sest tema organismist leiti klostebooli jäänuseid, aga väga väikeses koguses. Sinneri selgitus oli, et tema treener oli ostnud ravimi, mis sisaldas keelatud ainet ning selle ravimi tennisisti füsioterapeudile andnud.

Füsio kasutas ravimit enda sõrme peal olnud haava ravimiseks, kust see siis Sinnerini jõudis. Tennises puhtuse eest võitlev organisatsioon ITIA leppis selgitusega, mistõttu lubati Sinneril võistlemist jätkata. Maailma antidopingu agentuur (WADA) polnud aga selle otsusega rahul ja otsustas juhtumi edasi rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS) kaevata.

Veebruari keskel avaldas WADA, et nõustub sportlase selgitusega, aga leiab, et sportlasel on antud olukorras siiski vastutus. WADA ja sportlase advokaadid jõudsid kokkuleppele, et Sinner peab pidama kolme kuu pikkuse võistluspausi. Tänavu Austraalia lahtised võitnud 23-aastane tennisist on võistluskeelu all 9. veebruarist 4. maini. Järgmisel suure slämmi turniiril ehk 19. mail algavatel Prantsusmaa lahtistel saab ta seega osaleda.

Laureuse akadeemia avalikustab aasta sportlase ametlikud nominendid järgmise nädala esmaspäeval ja võitjad kuulutatakse välja Madridis 21. aprillil.

"Oleme Janniku juhtumil silma peal hoidnud ja lugenud ülemaailmsete organite otsuseid ning kuigi võtame arvesse kergendavaid asjaolusid, leiame, et kolmekuuline keeld muudab tema kandideerimise siiski sobimatuks," selgitas Laureuse akadeemia esimees Sean Fitzpatrick. "Jannikut ja tema meeskonda on sellest teavitatud."

Laureuse spordiauhindu on jagatud 2000. aastast. Aasta meessportlase kategoorias on enim võite just tennisistidel – nii Roger Federer kui Novak Djokovic on parimaks valitud viiel korral.