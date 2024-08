Sinneri juhtum nörritab kaasmängijaid: ATP hoolitseb oma rahalehmade eest

Sinner postitas teisipäeval ühismeediasse, et põrus märtsis Indian Wellsis toimunud turniiril kahel korral dopingutestil, sest tema proovides tuvastati lihasmassi kasvatamiseks kasutatava keelatud aine klostebooli jälgi.

Tennise puhtuse eest hoolitsev organisatsioon ITIA algatas seepeale uurimise, mille käigus avastati, et Sinneri treener oli ostnud ravimi, mis sisaldas keelatud ainet ning andnud selle ravimi tennisisti füsioterapeudile Giacomo Naldile. Naldi kasutas ravimit enda sõrme peal olnud haava ravimiseks, kust see siis ilma kinnasteta tehtud massaaži käigus väga väikeses koguses Sinnerini jõudis. ITIA leppis maailma esireketi selgitusega ning kinnitas, et Sinner ei tarvitanud keelatud ainet tahtlikult.

Mitmed tennisistid on aga otsesel või kaudsel moel ITIA otsuse vastu sõna võtnud. "Naeruväärne: vahet pole, kas see juhtus kogemata või oli planeeritud, kui oled kahel korral jäänud keelatud aine kasutamisega vahele, peaksid saama kahe aasta pikkuse dopingukaristuse. Sinu sooritusvõime paranes," kirjutas sotsiaalmeedias tunamullune Wimbledoni finalist Nick Kyrgios.

John McEnroe juhtis oma kommentaaris tähelepanu Simona Halepi juhtumile. Endine naiste maailma esireket naasis võistlustulle märtsis pärast 18-kuulist võistluskeeldu, tema algset nelja-aastast dopingukeeldu lühendati pärast seda, kui rahvusvahelise spordiarbitraaži hinnangul ei tarvitanud rumeenlanna keelatud ainet roksadustaati tahtlikult. "Tema oli väljakutelt eemal 18 kuud, Sinner ütles sama asja ja ei saanud võistluskeeldu. Ma ei tea, kuidas nad neid otsuseid teevad. Mängijate pilgu läbi vaadates tahaksid, et see oleks ühtlane. See on üllatav," tõdes seitsmekordne slämmivõitja.

Karmilt võttis sotsiaalmeedias sõna ka endine maailma 75. reket, 28-aastane poolakas Kamil Majchrzak, kes sai 2022. aasta lõpus 13-aastase võistluskeelu, kuigi ITIA sõnul ei tarvitanud temagi keelatud aineid teadlikult ega tahtlikult.

"Paar tundi enne oma matši sain uudise, mis on minu jaoks šokeeriv ja tekitab minus sügavat hingevalu. Mina ei võinud suurema osa enda kaasuse ajast jalga väljakutele tõsta, samal ajal võivad teised samas olukorras jätkata mängimist ja oma unistuste täitmist - see ei anna mulle rahu. Olen löödud, šokeeritud. Võib-olla pole mul õigus ja pealegi, keda huvitab see, mida arvab maailma edetabelis kaugemal olev mängija," sõnas poolakas.

"Isegi, kui dopingu tarvitamine ei ole tahtlik, peaks positiivne dopinguproov kaasa tooma poole aasta pikkuse võistluskeelu. Et võistluskeeldu ei järgnenud, teadaanne tuli neli kuud hiljem ja mängija võis samal ajal turniiridel osaleda, on kõigist eelnevatest protokollidest erinev. Poliitika," tõdes maailma edetabeli esisaja sekka kuuluv Taro Daniel.

"ATP hoolitseb alati oma rahalehmade eest. Hea äri jaoks, halb läbipaistvuse ja põhimõttekindluse koha pealt. Sinneri selgitus tundub usutav ja see on hea, aga see, kuidas intsidendiga tegeleti, ei ole teiste mängijate jaoks absoluutselt aus," arvas kahekordne Austraalia lahtiste veerandfinalist Tennys Sandgren.

"Erinevate mängijate jaoks kehtivad erinevad reeglid," tõdes ka endine maailma kümnes reket Denis Shapovalov.

