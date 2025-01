Sinner võitis Austraalia lahtised teist aastat järjest

Karjääri kolmanda slämmivõidu teeninud itaallane alistas pühapäeval kaks tundi ja 42 minutit kestnud finaalis maailma teise reketi sakslase Alexander Zverevi 6:3, 7:6 (4), 6:3.

Sinner raiskas avasetis viis murdepalli enne, kui ta lõpuks kaheksandas geimis Zverevi pallingu murdis. Teises setis suutsid mõlemad oma pallingut hoida kiire lõppmänguni, kus itaallane asus juhtima 3:2 ja 4:3 ning võitis 7:4. Kolmandas setis kujunes otsustavaks kuues geim, kus Sinner tegi seti ainsa murde ja hoidis seejärel edu lõpuni välja.

Oktoobrikuu algusest saadik võidulainel seilav Sinner servis kohtumise jooksul kuus ässa, võitis oma esimeselt servilt 84 protsenti mängitud punktidest ning ei andnud Zverevile ühtegi murdevõimalust. Äralööke kogunes võitja arvele 32 ja lihtvigu 27, Zverev tegi 25 äralöögi kõrval 45 lihtviga.

Lisaks kahele Austraalia lahtiste tiitlile on Sinneril on ette näidata ka USA lahtiste triumf (2024). Zverev on nüüd kaotanud kõik kolm slämmifinaali – 2020. aastal pidi ta USA lahtistel tunnistama austerlase Dominic Theimi paremust ning mullu alistus Prantsusmaa lahtistel otsustavas mängus Carlos Alcarazile.