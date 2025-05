Sinner vabaneb Roomas võistluskeelu alt: tahan näha, mis tasemel mängin

Eelmise aasta augusti lõpus avalikustati, et Sinner põrus kevadel kahel korral dopingutestil, sest tema organismist leiti väga väikeses koguses klostebooli jälgi. Sinneri selgituseks oli, et tema treener ostis ravimi, mis sisaldas keelatud ainet ning andis selle füsioterapeudile, kelle sõrme peal olnud haavast jõudis see Sinneri organismi.

Tennise puhtuse eest võitlev organisatsioon ITIA leppis selgitusega, rahvusvaheline antidopinguliit WADA kaebas juhtumi edasi rahvusvahelisse spordikohtusse CAS. Veebruaris teatas WADA, et nõustub Sinneri selgitusega, aga peab teda siiski vastutavaks ning nii lepiti kokku kolme kuu pikkuses võistluskeelus.

23-aastane Sinner naaseb areenile kodusel Rooma ATP 1000 turniiril, kus kohtub teises ringis argentiinlase Mariano Navone või vabapääsme teeninud 18-aastase kaasmaalase Federico Cinaga. Kui Sinneril õnnestub nii kaugele jõuda, võib ta veerandfinaalis vastamisi minna Madridis võidutsenud Casper Ruudiga; teisena ja kolmandana asetatud Alexander Zverev ja Carlos Alcaraz on tabeli teises pooles.

Oma eelmises 21 mängus võitmatuna püsinud Sinner suutis võistluspausile vaatamata säilitada maailma edetabeli esikoha. "Ausalt öeldes ei vaadanud ma alguses üldse tennist. Mõistagi nägin tulemusi, aga mänge eriti mitte. Alustasin taas Madridi turniiriga, et vastaseid õppida. Olen oma positsiooni üle õnnelik, aga oleksin ausalt öeldes rahul ka sellega, kui oleksin maailma edetabelis kolmas või neljas," tõdes Sinner Rooma turniiri pressikonverentsil.

"Need on olnud väga pikad kuud, aga mul on hea meel, et sain perega ja sõpradega aega veeta. Treenisime väga kõvasti, eriti alguses jõusaalis. Kõik oli hästi, ent tundsin, et pole kaua aega mänginud. Keha peab veel harjuma. Olen õnnelik ja väga põnevil, et näha, mis tasemel mängin," lisas itaallane.