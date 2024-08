Sinner vallandas dopingujuhtumi põhjustanud treeneri ja füsio

20. augustil teatas Sinner, et põrus märtsis Indian Wellsis toimunud turniiril kahel korral dopingutesti, sest tema proovides tuvastati klostebooli jälgi. Klostebool on steroid, mida kasutatakse lihasmassi kasvatamiseks.

Tennise puhtuse eest hoolitsev organisatsioon ITIA algatas seepeale uurimise, mille käigus avastati, et Sinneri treener Umberto Ferrara oli ostnud ravimi, mis sisaldas keelatud ainet ning andnud selle ravimi tennisisti füsioterapeudile Giacomo Naldile. Naldi kasutas ravimit enda sõrme peal olnud haava ravimiseks, kust see siis ilma kinnasteta tehtud massaaži käigus väga väikeses koguses Sinnerini jõudis. ITIA leppis maailma esireketi selgitusega ning kinnitas, et Sinner ei tarvitanud keelatud ainet tahtlikult.

Sinner teatas reedel USA lahtiste eel pressikonverentsil, et on lõpetanud Naldi ja Ferreraga koostöö. "Nende roll minu karjääris on olnud väga suur. Tegime suurepärast tööd, nautisime suurt edu ja tundsin, et nendega oli mu selja taga hea tiim," rääkis 23-aastane itaallane.

"Aga nüüd, nende eksimuste tõttu, ei tunne ma end jätkates kindlalt. Olen viimaste kuude jooksul hädas olnud, ootasin lihtsalt lahendust. Ainus asi, mida ma nüüd vajan, on värske õhk," ütles Sinner.

Maailma esireket on läbivalt toonitanud, et tarvitas keelatud ainet kogemata ning selgitas, et tal lubati hooaja käigus mängida, sest tema ja ta võistkond andsid koheselt märku, kuidas aine tema organismi sattus. "See oli väga oluline. Protsess, kuidas andsime sellest teada ja [ITIA] mõistis seda koheselt," rääkis Sinner.

Aasta alguses oma karjääri esimese slämmivõidu teeninud ning juuni alguses maailma edetabeli esimeseks kerkinud Sinnerilt küsiti ka mainekahju kohta. "Tean, et ei ole midagi valesti teinud. Kes mind päriselt teab, teab, et ma ei ole teinud ja ei teeks kunagi midagi reeglitevastast," vastas ta. "Maine kohta saame vist ainult edasi minnes vaadata? Ma tõesti ei saa seda kontrollida."

Uudis esireketi dopingujuhtumist pani tennisemaailma tõeliselt kihama ning mitmed praegused ning endised mängijad võtsid karistuse või selle puudumise osas sõna. "Kõik mängijad, kes annavad positiivse proovi, peavad sama protsessi läbima. Mingit otseteed ega erilist kohtlemist polnud, see on täpselt sama protsess," rääkis Sinner.

"Ma mõistan teiste mängijate pahameelt," jätkas ta. "Aga võib-olla kehtestati neile karistus, sest nad ei teadnud, kust see aine tuli ja mis oli põhjus, kuidas see nende organismi jõudis. Me teadsime seda kohe."

Esmaspäeval saab alguse tennisehooaja viimane slämmiturniir USA lahtised, Sinner alustab turniiri teisipäeval kohaliku mehe Mackenzie McDonaldi (ATP 140.) vastu.