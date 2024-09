WADA otsustas siiski Sinneri dopingujuhtumi edasi kaevata

WADA kinnitas, et pöördus rahvusvahelise spordikohtu (CAS) poole, kuna pole rahul tennises puhtuse eest hoolitseva organisatsiooni ITIA otsusega, mis jättis Sinneri karistuseta.

Augusti lõpus avalikustati, et 23-aastane Sinner oli põrunud kevadel kahel korral dopingutesti, sest tema organismist leiti klostebooli jäänuseid, aga väga väikeses koguses.

Sinneri selgitus oli, et tema treener oli ostnud ravimi, mis sisaldas keelatud ainet ning selle ravimi tennisisti füsioterapeudile andnud. Füsio kasutas ravimit enda sõrme peal olnud haava ravimiseks, kust see siis Sinnerini jõudis. ITIA leppis selgitusega, mistõttu lubati Sinneril võistlemist jätkata.

Pärast USA lahtisi kukkus esialgne edasikaebamise tähtaeg ja siis kinnitas Itaalia dopinguagentuur, et nemad otsust edasi ei kaeba. See aga pikendas WADA otsustamisaega ja nüüd teataski WADA, et nende arvates pole ITIA hinnang, et Sinneril polnud juhtunus süüd, õige ja seetõttu otsustati CAS-i pöörduda. "WADA tahab ühe- kuni kaheaastast võistluskeeldu," seisis avalduses. "WADA ei nõua ühegi tulemuse tühistamist."

Pärast dopingujuhtumi ilmsikstulekut võitis Sinner USA lahtistel enda karjääri teise slämmitiitli, aasta alguses võidutses ta ka Austraalia lahtistel.