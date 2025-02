Tennisemaailma kriitika alla sattunud WADA asus kaitsele

Maailma esireket põrus eelmisel kevadel kahel korral dopingutestil, sest tema organismist leiti klostebooli jäänuseid, aga väga väikeses koguses.

Sinneri selgitus oli, et tema treener oli ostnud ravimi, mis sisaldas keelatud ainet ning selle ravimi tennisisti füsioterapeudile andnud. Füsio kasutas ravimit enda sõrme peal olnud haava ravimiseks, kust see siis väga väikeses koguses Sinnerini jõudis.

Tennises puhtuse eest hoolitsev organisatsioon ITIA leppis itaallase selgitusega ja jättis ta karistuseta, kuid WADA polnud sellega rahul ja otsustas juhtumi rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS) edasi kaevata.

Möödunud laupäeval teatas WADA, et jõudis Sinneriga kokkuleppele ja itaallane peab pidama kolme kuu pikkuse võistluspausi. "Arvestades selle juhtumi asjaolusid, peame kolmekuulist võistluskeeldu sobivaks lahenduseks," edastas organisatsioon.

Sinneri juhtum on aga tennisemaailmas palju paksu verd tekitanud. Näiteks kirjutas kolmekordne slämmivõitja Stan Wawrinka laupäevase otsuse järel ühismeedias, et ta "ei usu enam puhtasse sporti" ning sellele sekundeeris 2022. aasta Wimbledoni finalist Nick Kyrgios. Meeste tennise pikaaegne valitseja Novak Djokovic märkis teisipäeval, et "tippmängijaid koheldakse teistest paremini".

WADA kõrge esindaja Ross Wenzel lükkas BBC-le antud intervjuus tagasi väited, et rahvusvaheline antidopinguagentuur kohtleb erineva staatusega mängijaid erinevalt ning lisas, et Sinnerile määratud kolme kuu pikkune keeld on asjakohane.

"Sinneri juhtum on klassikalisest dopingujuhtumist miljoni miili kaugusel. Saime piisavalt teaduslikku kinnitust, et tegemist ei saanud olla tahtliku dopingujuhtumiga," rääkis Wenzel.

"WADA-ni on jõudnud mitmed sõnumid nendelt, kes leiavad, et talle määratud karistus oli liiga karm ning arvamusi on tulnud ka neilt, kelle hinnangul polnud karistus piisavalt karm. Võib-olla on see märk sellest, et karistus oli ikkagi sobilik."

"Kui me uurime selliseid juhtumeid, siis me püüame neid vaadata tehniliselt, operatiivselt ja me ei tee seda kartusega, mida avalikkus ja poliitikud või keegi teine hiljem ütleb," lisas Wenzel.

Sinner on võistluskeelu all kuni 4. maini ehk saab osaleda järgmisel suure slämmi turniiril, mis algab 19. mail Prantsusmaal Roland Garrosi liivaväljakutel. Wenzel rõhutas, et selline ajastus oli juhuslik.

"Kui WADA jõuab mängijaga kokkuleppele, siis ei saa öelda, et laseme karistust kohaldada kahe kuu pärast. See peab jõustuma võimalikult kiiresti. Kui kokkulepe on saavutatud, siis on oluline, et seda täidetakse ja see avalikustatakse läbipaistvuse huvides. Nii juhtuski, et CAS-i menetluse ajastuse tõttu sündis lõplik otsus eelmisel reedel ja see jõustus kohe, nii et see on sellise juhusliku ajastamise põhjus."

"Sanktsioonid, mis WADA määrab, ei ole sõltu tennisemaailma võistluskalendrist. See on isegi meie koodeksis kirjas. Tuleb määrata sobilik karistus ja see jõustub siis, kui see jõustub. Seda ei tohi muuta selle põhjal, kas eelseisvad turniirid on olulised või väheolulised," selgitas Wenzel.

Pärast dopingujuhtumi ilmsikstulekut võitis Sinner eelmisel sügisel USA lahtistel enda karjääri teise slämmitiitli ning tänavuse aasta alguses võidutses ta ka Austraalia lahtistel.