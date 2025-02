Jannik Sinnerile määrati kolmekuuline võistluskeeld

Tänavu Austraalia lahtised võitnud 23-aastane tennisist on võistluskeelu all 9. veebruarist 4. maini. Järgmisel suure slämmi turniiril ehk 19. mail algavatel Prantsusmaa lahtistel saab ta seega osaleda.

Augusti lõpus avalikustati, et 23-aastane Sinner oli põrunud kevadel kahel korral dopingutestil, sest tema organismist leiti klostebooli jäänuseid, aga väga väikeses koguses.

Sinneri selgitus oli, et tema treener oli ostnud ravimi, mis sisaldas keelatud ainet ning selle ravimi tennisisti füsioterapeudile andnud.

Füsio kasutas ravimit enda sõrme peal olnud haava ravimiseks, kust see siis Sinnerini jõudis. ITIA leppis selgitusega, mistõttu lubati Sinneril võistlemist jätkata. WADA polnud aga selle otsusega rahul ja otsustas juhtumi edasi rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS) kaevata.

Laupäeval avaldatud teates ütles WADA, et nõustub sportlase selgitusega, aga leiab, et sportlasel on antud olukorras siiski vastutus. "Arvestades selle juhtumi asjaolusid, peame kolmekuulist võistluskeeldu sobivaks lahenduseks," edastas organisatsioon.