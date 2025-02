Shiffrin jõudis ajaloolise tähiseni: ei osanud sellest unistadagi

Shiffrin sai Itaalias Sestrieres toimunud slaalomivõistlusel esimesel läbimisel kirja aja 53,79, millega läks võistlust juhtima. Teisel läbimisel jäi ameeriklanna ajaks 56,54, mis oli küll läbimise neljas, kuid konkurendid ei suutnud seda ületada ning ameeriklanna teenis koondtulemusega 1.50,33 oma karjääri 100. etapivõidu.

Vaid 29-aastane Shiffrin edestab ajaloolises edetabelis kaasmaalast Lindsey Vonni (82 etapivõitu), meestest on kõige enam etappe võitnud rootslane Ingemar Stenmark, kes võitis aastail 1973-1989 kokku 86 etappi.

"Ma ei tea, kas sellisest saavutusest üldse keegi unistada oskab. See on liiga suur, liiga pikk, võtab liiga palju," rääkis ajalooline Shiffrin. "Ma olen lihtsalt üritanud olla eilsest natuke parem. See unistus on minu jaoks piisavalt suur."

Mäesuusatamise valitseja kukkus detsembri alguses USA-s Killingtonis toimunud etapilt ning jäi laupäeval suurslaalomis isegi lõppvõistluse ukse taha. Äsja Saalbachis toimunud MM-il jättis ta suurslaalomi vahele, sest polnud selleks veel vaimselt valmis.

Ta viitas pühapäeval ajaloolise võidu järel tiimikaaslase Paula Moltzani abile. "See on eriline hetk, sest saan seda Paulaga jagada. Mõtlesin, et see on täpselt nagu trennis - peame lihtsalt edasi suruma. Tema surus ja mina surusin. Koos jõudsime selle saavutuseni," ütles Shiffrin.

Moltzan kaotas võitjale lõpuks 0,64 sekundiga ning pälvis kolmanda koha, teise koha teenis teda napilt edestanud horvaat Zrinka Ljutic (+0,61). Äsja slaalomis maailmameistriks tulnud šveitslanna Camille Rast näitas esimesel läbimisel head tempot, aga tegi sõiduvea ning ei lõpetanud läbimist.